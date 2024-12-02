Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki hızlı ilerleyişi ve uzun menzilli füzelerin kullanımıyla birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı yeni bir evreye girdi. Rusya'nın ilerleyişini durdurmak ve Ukrayna'nın silah eksikliğini tamamlamak amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 725 milyon dolarlık bir yardım paketi açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından 2 Aralık günü açıklanan yardım paketinde Stinger füzeleriyle birlikte HIMARS da (Yüksek Hareket Kabiliyetine Sahip Topçu Roket Sistemi) yer alıyor.

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Yardım paketinde dikkat çeken en önemli askerî ürünlerden biri ise kara mayınları oldu. Rusya'nın Ukrayna'daki hızlı ilerleyişine bir çözüm olabileceği düşünülen mayınlar Ukrayna Ordusuna teslim edilecek. Ayrıca Ukrayna Ordusu'nun sık kullandığı drone tipi silahlar da yardım paketinin içinde yer alıyor.