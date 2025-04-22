ABD'den Gazze raporu

ABD'li kuruluş RAND COOPERATION "Filistin İçin Mekansal Bir Vizyon, Şimdi Başlayabilecek Uzun Vadeli Bir Plan" başlıklı bir rapor hazırladı.

Raporda; Batı Şeria ve Gazze’de mekansal planlama, altyapı ve kaynak yönetimi ele alınarak yeni Filistin’de günlük yaşamın nasıl iyileştirebileceğine dair bir plan sunulduğu ileri sürülüyor ve rapor altı bölgedeki planları (Nablus, Eriha, El Halil, Gazze Şehri, Kuzey Ürdün Vadisi ve Doğu Kudüs) kapsıyor.

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RAND Corperation tarafından hazırlanan raporun, Filistini İsrail ile birlikte yeniden dizayn etmeye karar veren Trump Yönetiminin yol haritası olarak ele alınabileceği de ileri sürülüyor.Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız da raporu şöyle değerlendiriyor:

* Filistin Gazze Şeridi başta olmak üzere Batı Şeria’da uzun zamandır temel insan hakkı olan gıda ve suya ulaşılmasına yönelik çok büyük sorunlar yaşanmıştır. Bu nedenle çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda Filistinli yaşamını kaybetmiştir.

* Emperyalist güçlerin bugüne kadar Filistin’de kıtlık seviyesine varan su sorununun çözümüne yönelik gerekli çabaları göstermeyişi ancak RAND Corperation’un raporunda su sorununun da çözülmesine yönelik önerilere de yer verilmesi dikkat çekmektedir. Burada Filisitin’ deki açlık ve susuzluk sorununun çözümünün sadece uluslararası güçlerin istediği politikalar uygulandığında gerçekleşebileceği anlaşılmaktadır. Bu durum kabul edilemez olup temel insan haklarına aykırıdır. Bu temel haklara ulaşmanın bile Emperyalist Güçlerin izin verdiği ölçüde gerçekleşebileceği açıkça görülmektedir.

* Dünya kamuoyunun bugüne kadar yeterli düzeyde ilgi göstermediği bu temel sorunlar çözülememiştir. Bu tür sorunların Filistinlilerin kendi vatanlarında yaşama hakkı da dikkate alınarak çözülmesi öncelikli bir haktır.