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        Haberler Dünya Amerika ABD'den "Gazze'de ateşkes önerisi BMGK'da oylansın" çağrısı | Dış Haberler

        ABD'den "Gazze'de ateşkes önerisi BMGK'da oylansın" çağrısı

        ABD, Başkan Joe Biden'ın duyurusunu yaptığı 3 aşamalı Gazze'de ateşkes önerisinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylanması için çağrıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 06:59 Güncelleme: 10.06.2024 - 07:02
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        ABD'den kritik 'Gazze' çağrısı
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        ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Nate Evans, konuyla ilgili açıklamasında, pazar günü BMGK'ya başvuruda bulunduklarını bildirdi.

        AA'nın haberine göre; ABD, Biden'ın önceki hafta duyurusunu yaptığı İsrail'in hazırladığı Gazze'de ateşkes önerisinin BMGK tarafından oylanıp desteklenmesini talep etti.

        Evans, 3 aşamalı söz konusu anlaşmaya uluslararası desteğin verilmesi durumunda ateşkes sürecinin hızlanacağını ve ateşkesin olması halinde de hem esirlerin serbest kalacağını hem de İsrail'in Gazze'deki yerleşim alanlarından anlaşma koşullarına göre çekileceğini belirtti.

        Evans, açıklamasında, "İsrail bu anlaşmayı zaten kabul etti, şimdi Güvenlik Konseyinin tek ses olma ve Hamas'a anlaşmayı kabul etme çağrısını yapma fırsatı var." ifadesini kullandı.

        Öte yandan BM kaynakları, söz konusu oylamanın hafta başında BM Güvenlik Konseyi gündemine alınarak yapılabileceğini bildirdi.

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        #Son dakika haberler
        #ABD
        #Biden
        #gazze
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