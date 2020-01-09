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ABD, Birleşmiş Milletler'e (BM) bir mektup yazarak, gerilimin daha fazla tırmanmaması için İran ile ön koşul olmaksızın temasa hazır olduklarını bildirdi. ABD, Birleşmiş Milletler'e yönelik mektubunda Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonu meşru müdafaa olarak niteledi. Ayrıca bölgedeki personelini korumak için gerekli her türlü adımı atacağını belirtti.

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