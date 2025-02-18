ABD'den batan İran gemisine kurtarma operasyonu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı donanma gücü, Basra Körfezi'nde batmaya başlayan İran'a ait bir ticari gemiye kurtarma operasyonu yaptı.

USS Devastator isimli geminin de yer aldığı kurtarma operasyonu neticesinde 5'i İranlı 2'si Hindistanlı olmak üzere 7 denizci kurtarıldı. Kurtarma sırasında denizcilerin gemiyi terk ettiği ve zor durumda olduğu bildirildi.

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İran'a ait olan ancak Katar bandıralı olarak tespit edilen Şayeste isimli gemi, daha sonra tamamen batarken, 7 denizci ABD donanmasına ait bir gemide tedavi altına alındı.

U.S. Navy and Coast Guard Rescue Iranian and Indian Mariners on Sinking Commercial Iranian Vessel in the Arabian Gulf



Great work today by personnel aboard the U.S. Navy ship USS DEVASTATOR (MCM 6) and U.S. Coast Guard Cutter (USCGC) CLARENCE SUTPHIN JR (WPC 1147) in the Arabian… pic.twitter.com/z7kbXBeGnL — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 18, 2025