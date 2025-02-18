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        Haberler Dünya ABD'den batan İran gemisine kurtarma operasyonu | Dış Haberler

        ABD Donanması batan İran gemisine kurtarma operasyonu yaptı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı donanma gücü, batmakta olan bir İran gemisine kurtarma operasyonu yaptı. Operasyon neticesinde, 5'i İranlı 2'si Hindistanlı olmak üzere 7 denizci kurtarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 20:59 Güncelleme: 18.02.2025 - 21:07
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        ABD'den batan İran gemisine kurtarma operasyonu
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        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı donanma gücü, Basra Körfezi'nde batmaya başlayan İran'a ait bir ticari gemiye kurtarma operasyonu yaptı.

        USS Devastator isimli geminin de yer aldığı kurtarma operasyonu neticesinde 5'i İranlı 2'si Hindistanlı olmak üzere 7 denizci kurtarıldı. Kurtarma sırasında denizcilerin gemiyi terk ettiği ve zor durumda olduğu bildirildi.

        İran'a ait olan ancak Katar bandıralı olarak tespit edilen Şayeste isimli gemi, daha sonra tamamen batarken, 7 denizci ABD donanmasına ait bir gemide tedavi altına alındı.

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