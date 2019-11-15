15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yıllardır kanlı okul saldırılarına sahne olan ABD, dün California eyaletinden gelen yeni bir saldırı haberiyle sarsıldı.
Santa Clarita kentindeki Saugus Lisesi'nde okuyan Nathaniel Berhow'un düzenlediği saldırıda 2 öğrenci öldü, Berhow dahil 4 öğrenci de yaralandı. 16 yaşındaki saldırganın eyleminin ardından intihara kalkıştığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dedektifleri, çevresinde sessiz biri olarak tanınan gencin saldırıyı ne amaçla düzenlediğine yönelik henüz net bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.
SOSYAL MEDYADAN UYARMIŞ
Yerel basında çıkan haberlerde Berhow'un, saldırıdan bir gün önce Instagram sayfasından "Saugus, yarın okulda iyi eğlenceler" şeklinde bir mesaj paylaştığı belirtildi. Berhow'un ayrıca saldırı için doğum günü tarihini seçtiği öne sürülüyor.
Berhow'un 2017'de hayatı kaybeden babasının çok sayıda silahı bulunduğu ve evinde kendi mermilerini imal ettiği ortaya çıktı.ABD'de son 20 yılda çok sayıda okul saldırısı yaşandı. Sadece 2019'da ABD genelindeki okullarda ölü ve yaralıların olduğu 22 silahlı saldırı yaşandı.
Yetkililer, okullarda olası silahlı saldırı yaşanması halinde alınacak önlemler konusunda sık sık tatbikatlar ve eğitimler düzenleniyor.
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