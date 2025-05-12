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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de yılın ilk çeyreğinde ticari kredilere olan talep zayıfladı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de yılın ilk çeyreğinde ticari kredilere olan talep zayıfladı

        ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in ilk çeyreğinde her ölçekteki firmaya yönelik ticari ve sınai kredilerde kredi standartlarının sıkılaştığını, kredi talebinin ise zayıfladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 23:36 Güncelleme: 12.05.2025 - 23:36
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        ABD'de yılın ilk çeyreğinde ticari kredilere olan talep zayıfladı
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        Fed, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu yayımladı.

        ABD'deki 70 yerli banka ile 19 yabancı banka şubesinden alınan yanıtlarla hazırlanan raporda, işletmelere verilen kredilerle ilgili olarak anket katılımcılarının ilk çeyrekte her ölçekteki firmaya yönelik ticari ve sınai kredilerde kredi standartlarının sıkılaştığını ve kredi talebinin zayıfladığını bildirdiği aktarıldı.

        Raporda, hane halkına verilen kredilerde de bankaların konut kredilerinin çoğu kategorisinde kredi standartlarının temelde değişmediğini ancak kredi talebinin zayıfladığını belirttiği kaydedildi.

        Kredi kartları için standartların sıkılaştırıldığı, otomobil ve diğer tüketici kredilerinde ise standartların temelde aynı kaldığı belirtilen raporda, kredi kartı ve diğer tüketici kredilerine yönelik talebin zayıfladığı, otomobil kredileri için ise değişmediği ifade edildi.

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