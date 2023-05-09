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ABD'de yaygın olarak tüketilen bazı içecekler, standartların üzerinde zehirli metal içeriyor

ABD'de yapılan araştırmada, toplumda yaygın olarak tüketilen bazı içeceklerin standartları aşan seviyelerde zehirli metalleri içerdiği tespit edildi

Giriş: 09.05.2023 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de yaygın olarak tüketilen bazı içecekler, standartların üzerinde zehirli metal içeriyor
ABD'de tespit edildi! O içeceklerde standartların üzerinde zehirli metal
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ABD'de Tulane Üniversitesinde yapılan araştırmada, uzmanlar, 25 zehirli metali ve metal kalıntılarını tespit etmek amacıyla meyve suları, bitki bazlı sütler, gazlı ve benzeri piyasada bulunan 60 içeceği inceledi.

Araştırmada, içeceklerden 5'inin insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğinde belirtilenin üzerinde toksik metal içerdiği saptandı.

STANDARTLARIN 10 MİKROGRAM ÜZERİNDE ARSENİK TESPİT EDİLDİ

İki karışık meyve suyunda standartların 10 mikrogram üzerinde arsenik tespit edilen araştırmada, kızılcık suyu, karışık havuç ve meyve suyu ile yulaf sütü gibi ürünlerde de yasal standardı aşan kadmiyum bulundu.

Araştırmada, karışık meyve suları ve badem ile yulaf gibi bitki bazlı sütlerin diğer içeceklere göre daha fazla zehirli metal içerdiği belirtildi.

Bazı içeceklerde nikel, manganez, bor, kadmiyum, stronsiyum, arsenik ve selenyum dahil 25 elementten 7'sinin, insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğini aştığı kaydedilen araştırmada, 60 içeceğin yüzde 93'ünden fazlasında kurşun saptandığı ancak çoğunun çok düşük seviyelerde olduğu ifade edildi.

"İÇ ORGAN HASARINA NEDEN OLDUĞU KANITLANMIŞTIR"

Tulane Üniversitesinden araştırmanın başyazarı Tewodros Godebo, ABD'de bulunan alkolsüz içeceklerdeki zehirli metallerin incelendiği çalışmaların fazla olmamasının şaşırtıcı olduğunu ve çalışmalarının bu konuda farkındalık sağlayacağını söyledi.

Bebeklere ve küçük çocuklara karışık meyve suları veya bitki bazlı sütlerin yüksek miktarda verilmemesini öneren Godebo, "Arsenik, kurşun ve kadmiyum bilinen kanserojenlerdir ve özellikle erken beyin gelişimi sırasında çocuklarda iç organ hasarına ve bilişsel hasara neden olduğu kanıtlanmıştır" ifadesini kullandı.

Araştırmada, çocuk ve yetişkinlerde zehirli metal tüketiminin etkilerini görmek için yeni bir araştırma yapılabileceği ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları, "Journal of Food Composition and Analysis"de yayımlandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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