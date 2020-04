ABD'de son 24 saatte 5 bin kişi hayatını kaybetti!

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a çıktı.

Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 48 artarak 639 bin 733'e, can kaybı 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a ulaştı.

Vaka ve ölü sayısındaki bu ani artışın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) artık "muhtemel" koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.

ABD'yi 182 bin 816 vakayla İspanya, 165 bin 155 ile İtalya, 134 bin 753 ile Almanya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Almanya'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.

NEW YORK'TA BİR AYDA 500 BİN KOVİD-19 TESTİ YAPILDI

Cuomo, salgının kontrol altına alınabileceğini ama aşı bulunmadan sona ermeyeceğini ifade etti.

Son bir ayda 500 bin Kovid-19 testi yapıldığını kaydeden Cuomo ancak 19 milyon kişinin bulunduğu New York'ta bu sayının yeterli olmadığını ve daha fazla test yapılması gerektiğini söyledi.

Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 203 bin 337 olan vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 495 artışla 214 bin 832'ye çıktı.

New York'u 71 bin 30 vakayla komşusu New Jersey, 29 bin 918 vakayla Massachusetts takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 14 bin 73 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 3 bin 156 ölümle New Jersey ve 1921 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

52 BİN 739 HASTA İYİLEŞTİ

ABD'de 3 milyon 262 bin 921 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 773 artışla 52 bin 739'a ulaştı.

Ülke genelinde 104 bin 39 kişinin de virüs nedeniyle hastanelerde tedavileri sürüyor.

MUHTEMEL VAKALARIN EKLENMESİYLE CAN KAYBI 30 BİN 990'A ÇIKTI

"Muhtemel vaka" olarak nitelendirilen, klinik bulguları koronavirüse işaret eden ancak test yaptırmayan kişiler ise bugüne kadar istatistiklerin dışında tutuluyordu.