ABD'de son 24 saatte 1 milyon vaka

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ABD'de son 24 saatte 1 milyon kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Bloomberg'in haberine göre, ABD'de COVID-19 vakaları son 24 saate içinde 1 milyonu aşarak rekor kırdı. Bu salgının başından bu yana bir ülkede tespit edilen en yüksek günlük vaka oldu.

Ülkede salgının başından bu yana 56,1 milyon vaka tespit edilirken, 826 bin kişi hayatını kaybetti.