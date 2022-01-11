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Haberler Dünya ABD'de son 24 saatte 1,35 milyon vaka tespit edildi

Dünya rekoru kırıldı: ABD'de son 24 saatte 1,35 milyon vaka tespit edildi

COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de Omicron etkisi sürüyor. Ülkede son 24 saatte 1,35 milyon vaka tespit edildi ve dünya rekoru kırıldı.

11.01.2022 - 13:17 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de son 24 saatte 1,35 milyon vaka tespit edildi
ABD'de rekor: 1 günde 1,35 milyon vaka
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COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de Omicron etkisi sürüyor.

Reuters'ın haberine göre, ABD'de pazartesi günü 1.35 milyon yeni vaka kaydedildi ve bugüne kadar bir ülkede bildirilen en yüksek günlük vaka sayısı rekoru kırıldı.

Bir önceki rekor yine ABD'de 3 Ocak'ta 1 milyon vaka ile kaydedilmişti.

ABD VAKA VE ÖLÜMLERDE İLK SIRADA

ABD'de salgının başlangıcından bu yana 61,6 milyon kişi COVID-19'a yakalanırken, 838 bin kişi de hayatını kaybetti. Bu rakamlarla ABD, COVID-19 kaynaklı vaka ve ölümlerde ilk sırada yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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