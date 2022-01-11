ABD'de rekor: 1 günde 1,35 milyon vaka

COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de Omicron etkisi sürüyor.

Reuters'ın haberine göre, ABD'de pazartesi günü 1.35 milyon yeni vaka kaydedildi ve bugüne kadar bir ülkede bildirilen en yüksek günlük vaka sayısı rekoru kırıldı.

Bir önceki rekor yine ABD'de 3 Ocak'ta 1 milyon vaka ile kaydedilmişti.

ABD VAKA VE ÖLÜMLERDE İLK SIRADA

ABD'de salgının başlangıcından bu yana 61,6 milyon kişi COVID-19'a yakalanırken, 838 bin kişi de hayatını kaybetti. Bu rakamlarla ABD, COVID-19 kaynaklı vaka ve ölümlerde ilk sırada yer alıyor.