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        Haberler Dünya ABD'de sınır krizi büyüyor: Tartışmaya Elon Musk dahil oldu

        ABD'de sınır krizi büyüyor: Tartışmaya Elon Musk dahil oldu

        ABD'de Biden yönetimi ile Teksas Valisi arasında devam eden sınır güvenliği gerginliğe Elon Musk da dahil oldu. Musk, "Biden iktidarda kalabilmek için sınır kapılarını açıyor" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 12:17 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:22
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        • 1

          ABD Yüksek Mahkemesinin iptal kararına rağmen Texas Valisi Greg Abbot'un, Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıklaması üzerine başlayan gerginlik devam ediyor.

        • 2

          ABD-Meksika sınırındaki gerilime SpaceX, Tesla ve X firmalarının sahibi iş insanı Elon Musk da dahil oldu.

        • 3

          Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın iktidarda kalabilmek için sınır kapılarını açtığını iddia etti.

        • 4

          Musk paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

          "Biden'ın stratejisi çok basit: 1- Ülkeye mümkün olduğu kadar yasa dışı insan getirin.

          2- Kalıcı bir çoğunluk oluşturmak için onları yasallaştırın, tek partili bir devlet elde edeceksiniz. Bu yüzden yasa dışı göçü bu kadar teşvik ediyorlar."

        • 5

          BIDEN HÜKÜMETİ İLE TEKSAS VALİSİ ARASINDA ANLAŞMAZLIK

          Texas Valisi Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

        • 6

          Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

        • 7

          Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

        • 8

          Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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