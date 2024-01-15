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        Haberler Dünya ABD'de sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

        ABD'de sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

        ABD'nin Arizona eyaletinde sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:29 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:29
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        Sıcak hava balonu düştü: 4 kişi öldü
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        ABD'nin Arizona eyaletinde, sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

        NBC News'un haberine göre, Arizona'nın Eloy bölgesinde, sıcak hava balonu düştü.

        Emniyet yetkilileri, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

        Yetkililer, sıcak hava balonunun düşme nedeninin henüz öğrenilemediğini, ancak olayla ilgili soruşturma açıldığını belirtti.

        Kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerini açıklamayan yetkililer, sıcak hava balonunun neden düştüğünün öğrenilmesi için Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresinden (FAA) gelen yetkililerin, soruşturmayı devraldığını ifade etti.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Arizona
        #sıcak hava balonu
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