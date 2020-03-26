HABERTURK.COM / Reuters

Koronavirüs salgını sebebiyle üretimin durduğu ve bayilerin kapandığı ABD otomotiv sektöründe, bilançonun ağır olduğu ortaya çıkıyor.

J.D. Power tarafından yapılan araştırmada, sektörün faaliyetlerine ara vermesinin ardında ABD'de yeni araç satışlarının yüzde 80 kadar azaldığı aktarıldı.

Araştırmada, ülkedeki sıfır kilometre araç satışlarının Mart ayının tamamın yüzde 40'a yakın azalacağı bilgisi de yer alıyor.

J.D. Power Başkan Yardımcısı Tyson Jominy, "Fabrika ve bayi kapatma gibi önlemlerin, önümüzdeki günlerde etkisini daha çok hissettireceğini ve satışlarda yüzde 80 azalma yaratacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Analistler, ABD otomotiv sektöründe faaliyetlerin askıya alınma süresinin uzaması halinde, şirketlerin pazarlama bütçelerinde yüzde 75'e yakın kesintiler olabileceğini aktarıyor.

Öte yandan, bayilerin kapalı kalmasının ABD'de online araç satışını gündeme getirebileceği de belirtiliyor.

Koronavirüs sebebiyle 2020 yılında küresel otomotiv pazarında yüzde 10'luk bir kayıp bekleniyor.

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