ABD'de Princeton Üniversitesi'ndeki 3 projeye sağlanan yaklaşık 4 milyon dolarlık fon kesilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Princeton Üniversitesinin iklimle ilgili 3 araştırma projesinin NOAA'nın mevcut program hedefleriyle uyuşmadığı ifade edildi.

Açıklamada, yapılan detaylı incelemeler sonucunda, "abartılı ve mantıksız" iklim tehditlerini teşvik ettiği belirtilen 3 araştırma projesine sağlanan yaklaşık 4 milyon dolarlık fonun kesilmesine karar verildiği aktarıldı.

REKLAM advertisement1

Fon kesintilerinin 30 Haziran itibarıyla geçerli olacağı belirtilen açıklamada, ABD'nin bu sayede milyonlarca dolar tasarruf edeceği vurgulandı.

Princeton Üniversitesine, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Enerji Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli federal kurumlar tarafından sağlanan çok sayıda fon Başkan Donald Trump yönetimi tarafından 1 Nisan'da askıya alınmıştı.