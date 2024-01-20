ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
ABD'nin New Jersey eyaletinin Paterson kentindeki Paterson Büyük Şelalesi, aşırı soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu
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AA muhabiri, bölgede etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle kısmen donan Paterson Büyük Şelalesi'ni havadan görüntüledi.
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Passaic Nehri üzerinde bulunan 23 metre yüksekliğindeki Paterson Büyük Şelalesi'nde soğuk hava nedeniyle sarkıtların oluştuğu görüldü.
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Ulusal Meteoroloji Servisi ise ülkenin orta, kuzeydoğu ve orta Atlantik kesimlerinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiğini açıkladı.
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ABD'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğukları nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin olumsuz kış şartlarından etkilendiği belirtiliyor.
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Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alarak yolları kapanmasına neden olan yoğun kar yağışı ve şiddetli yağmur nedeniyle de yaklaşık 100 bin kişiye elektrik hizmeti verilemiyor.
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Öte yandan, Tennessee eyaletindeki 10 milyon kişiden elektrik kesintilerini önlemek için enerji tasarrufu yapmaları istendi.
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