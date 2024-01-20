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        Haberler Dünya Amerika ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu

        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu

        ABD'nin New Jersey eyaletinin Paterson kentindeki Paterson Büyük Şelalesi, aşırı soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 23:26 Güncelleme: 20.01.2024 - 23:26
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        • 1

          AA muhabiri, bölgede etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle kısmen donan Paterson Büyük Şelalesi'ni havadan görüntüledi.

          Fotoğraf: AA

        • 2

          Passaic Nehri üzerinde bulunan 23 metre yüksekliğindeki Paterson Büyük Şelalesi'nde soğuk hava nedeniyle sarkıtların oluştuğu görüldü.

          Fotoğraf: AA

        • 3

          Ulusal Meteoroloji Servisi ise ülkenin orta, kuzeydoğu ve orta Atlantik kesimlerinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiğini açıkladı.

          Fotoğraf: AA

        • 4

          ABD'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğukları nedeniyle 100 milyondan fazla kişinin olumsuz kış şartlarından etkilendiği belirtiliyor.

          Fotoğraf: AA

        • 5

          Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alarak yolları kapanmasına neden olan yoğun kar yağışı ve şiddetli yağmur nedeniyle de yaklaşık 100 bin kişiye elektrik hizmeti verilemiyor.

          Fotoğraf: AA

        • 6

          Öte yandan, Tennessee eyaletindeki 10 milyon kişiden elektrik kesintilerini önlemek için enerji tasarrufu yapmaları istendi.

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