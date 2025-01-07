ABD'de kuş gribine bağlı ilk can kaybı

ABD'nin Louisiana eyaletinde 65 yaşının üzerinde olduğu belirtilen bir hasta, H5N1 olarak da bilinen kuş gribi virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de ilk insan vakası olarak bildirilen hasta H5N1 olarak da bilinen kuş gribi virüsü nedeniyle öldü. Sağlık Departmanı yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin, ölü kuşlarla temas ettikten sonra virüsü kaparak aralık ayında hastaneye kaldırıldığını ve yaşadığı ağır semptomlar nedeniyle öldüğünü belirtti.

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