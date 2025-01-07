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        Haberler Sağlık ABD'de kuş gribine bağlı ilk can kaybı - Haberler | Sağlık Haberleri

        ABD'de kuş gribine bağlı ilk can kaybı

        ABD'de ilk kuş gribine bağlı insan ölümü gerçekleşti. 65 yaşının üzerinde olduğu belirtilen hastanın kuş gribi virüsü sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:36
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        ABD'de kuş gribine bağlı ilk can kaybı
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        ABD'nin Louisiana eyaletinde 65 yaşının üzerinde olduğu belirtilen bir hasta, H5N1 olarak da bilinen kuş gribi virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

        ABD'de ilk insan vakası olarak bildirilen hasta H5N1 olarak da bilinen kuş gribi virüsü nedeniyle öldü. Sağlık Departmanı yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin, ölü kuşlarla temas ettikten sonra virüsü kaparak aralık ayında hastaneye kaldırıldığını ve yaşadığı ağır semptomlar nedeniyle öldüğünü belirtti.

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