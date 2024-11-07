Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika ABD'de küçük uçak, araca çarptı: 5 ölü | Dış Haberler

        ABD'de küçük uçak, araca çarptı: 5 ölü

        ABD'nin Arizona eyaletinde küçük uçak, kalkış yaptığı sırada bir araca çarptı. Kazada uçak ve araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 01:47 Güncelleme: 07.11.2024 - 01:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de küçük uçak, araca çarptı: 5 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'nin Arizona eyaletinde gerçekleşen uçak kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

        Mesa Polis Departmanı ve Mesa İtfaiye ve Sağlık Departmanı'nın paylaştığı bilgiye göre, Mesa'daki Falcon Field Havaalanı'nda küçük bir jet, kalkış yaparken pistin yanındaki yolda bir araca çarptı.

        AA'nın haberine göre; kazada, pilot, yardımcı pilot, 2 yolcu ve araç sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Federal Havacılık İdaresi, uçağın Honda HA-420 tipi hafif iş jeti olduğunu, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ABD
        #Arizona
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Harris: Bu bizim istediğimiz sonuç değildi
        Harris: Bu bizim istediğimiz sonuç değildi
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        Trump delege sayısını 295'e çıkardı
        Trump delege sayısını 295'e çıkardı
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        "Herkes yerine geçince!"
        "Herkes yerine geçince!"
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Habertürk Anasayfa