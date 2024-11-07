ABD'de küçük uçak, araca çarptı: 5 ölü

ABD'nin Arizona eyaletinde gerçekleşen uçak kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Mesa Polis Departmanı ve Mesa İtfaiye ve Sağlık Departmanı'nın paylaştığı bilgiye göre, Mesa'daki Falcon Field Havaalanı'nda küçük bir jet, kalkış yaparken pistin yanındaki yolda bir araca çarptı.

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AA'nın haberine göre; kazada, pilot, yardımcı pilot, 2 yolcu ve araç sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Federal Havacılık İdaresi, uçağın Honda HA-420 tipi hafif iş jeti olduğunu, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.