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        Haberler Dünya ABD'de kritik zirve: Aliyev ve Paşinyan Beyaz Saray'da buluşacak | Dış Haberler

        ABD'de kritik zirve: Aliyev ve Paşinyan Beyaz Saray'da buluşacak

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlaması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 10:06 Güncelleme: 06.08.2025 - 10:06
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        Aliyev ve Paşinyan Beyaz Saray'da buluşacak
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        Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın 7-8 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceğini belirtti.

        Bağdasaryan, ziyaret kapsamında Paşinyan'ın Trump ve Aliyev ile bir araya gelerek bölge barışı, refahı ve ekonomik işbirliğini görüşeceğini kaydetti.

        ABD basını, Trump'ın haftalık bültenine göre Aliyev ve Paşinyan'ı 8 Ağustos Cuma günü kabul edeceğini yazdı.

        Washington Post’a göre, barış anlaşması yapılabilir

        Washington Post gazetesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın Aliyev ve Paşinyan ile görüşmesi kapsamında Azerbaycan ve Ermenistan arasında "olası bir barış anlaşmasının duyurulabileceğini" belirtti.

        2. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'te barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

        Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

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