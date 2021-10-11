ABD'nin sermaye piyasası denetim, düzenleme kuruluşu SEC, kripto paralarda pozisyonları bulunan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmak için Volt Equity tarafından kurulan borsa yatırım fonuna onay verdi.

Volt Crypto Industry Revolution ve Tech ETF adı ile kurulan borsa yatırım fonu, "Bitcoin Sektörü Devrim Şirketleri" olarak adlandırılan ve borsalara kote MicroStrategy ve Marathon Digital Holdings gibi şirketlere yatırım yapacak.

Borsa yatırım fonunun net varlıklarının yüzde 80'i kripto paralarla ilişkili şirketlere yatırılacak, geri kalan yüzde 20 ise geleneksel hisse senetlerine yönlendirilecek.