ABD'deki Kongre baskınına ilişkin yeni iddia

ABD basınında ekibinden daha önce ifade vermek isteyen kişilere engel olma girişimine bulunan Trump'ın, Pence'in de ifade vermesini engellemeye çalışıp çalışmayacağı öne çıkan konular arasında yer alıyor.

Gazetenin, Pence'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde eski Başkan Yardımcısı'nın da Bakanlığın soruşturmasının, Kongrede kurulan komite soruşturmasından farklı olduğu düşüncesiyle ifade vermeye istekli bulunduğu iddia ediliyor.

Pence, ABC'ye verdiği mülakatta, Trump'ın 6 Ocak olayları ile kendisini, ailesini ve Kongrede bulunan herkesi tehlikeye attığını belirtmişti.

Son dönemdeki çıkışlarıyla gündeme gelen Pence, 6 Ocak Kongre baskını hakkında Trump'ın sarf ettiği sözleri "pervasız" olarak nitelendirmişti.

2020 Başkanlık seçimlerinde "sahtekarlık" yapıldığı yönündeki iddiaları ve 6 Ocak Kongre baskını olayları üzerine Trump ile arası açılan Pence'in, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olmayı düşündüğü ve Trump’ın seçmen tabanını karşısına almamak için onu kamuoyu önünde eleştirmekten kaçındığı yorumları yapılıyordu.

Trump'ın o günlerde aleyhine yaptığı "seçimleri reddedecek cesaretinin olmadığı" yönündeki paylaşım konusunda Pence, "Bu, beni öfkelendirdi ancak yanımda duran kızıma dönerek 'Yasayı delmek değil, onu üstün tutmak cesaret ister.' dedim." ifadesini kullandı.

Pence, Trump'ın 6 Ocak olayları hakkındaki sözleri konusunda, "Başkan'ın sözleri pervasızdı. Sorunun bir parçası olmaya karar verdiği açıktı." diye konuşmuştu.

Trump ise Twitter'dan başkentte yapılacak gösteri öncesi "6 Ocak'ta D.C'de büyük protesto var. Orada olun, çok çılgın olacak." ifadelerini paylaşmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.