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        Haberler Dünya ABD'de İsrail'e destek anketi: 10 katılımcıdan 4'ü "çok çaba harcandığını" söyledi

        ABD'de İsrail'e destek anketi: 10 katılımcıdan 4'ü "çok çaba harcandığını" söyledi

        ABD'de yapılan bir ankette, her 10 Amerikalıdan yaklaşık 4'ünün, ülke yönetiminin İsrail'i desteklemek için çok fazla çaba harcadığına inandığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 19:16 Güncelleme: 04.05.2024 - 19:19
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        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
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        ABD News Ipsos tarafından 25-30 Nisan'da yapılan anket, ABD'lilerin, ülkenin İsrail politikaları konusundaki bölünmüşlüğünü ortaya koydu.

        Ankete katılan 2 bin 260 yetişkinin yüzde 38'i ABD'nin İsrail'i desteklemek için "çok fazla çaba sarf ettiğini", yüzde 20'si bu desteğin "çok az" olduğunu, yüzde 40 ise "doğru oranda" destek verildiğine inandığını ifade etti.

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        Katılımcıların yüzde 2'si ise görüş belirtmedi.

        Aynı sorularla ocakta yapılan ankette İsrail'e destek için "çok fazla çaba harcandığını" düşünen ABD'lilerin oranının yüzde 31'lerde olduğuna işaret edildi.

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        Ankette yer alan ABD'nin Filistinli sivilleri koruma politikası konusundaki soruya karşılık ise katılımcıların yüzde 32'si "çok az", yüzde 26'sı "çok fazla" çaba harcadığı görüşünü belirtti, yüzde 38'i "doğru oranda" hareket edildiğini savundu. Katılımcıların yüzde 4'ü bu soruya cevap vermedi.

        Ülke yöneticileri özelinde "İsrail ile Hamas arasındaki savaşta kime daha fazla güvenildiği" sorusunun sorulduğu katılımcıların yüzde 29'u ABD Başkanı Joe Biden'ı, yüzde 37'si de eski Başkan Donald Trump'ı işaret etti.

        Katılımcıların yüzde 33'ü her ikisine de güvenmediğini belirtirken, yüzde 1'i görüş bildirmedi.

        Söz konusu anketin, ulusal düzeyde internet üzerinden rastgele seçilen, İngilizce ve İspanyolca konuşan yetişkin katılımcılarla yapıldığı kaydedildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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