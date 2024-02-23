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        Haberler Ekonomi Emlak ABD'de ikinci el konut satışları yükseldi - Emlak Haberleri

        ABD'de ikinci el konut satışları yükseldi

        ABD'de ikinci el konut satışları, ocakta yüzde 3,1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 08:17 Güncelleme: 23.02.2024 - 08:17
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        ABD'de ikinci el konut satışları yükseldi
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        Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ocak ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

        Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, ocakta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 3,1 artarak 4 milyona yükseldi.

        Bu dönemde toparlanma kaydeden ikinci el konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi 3,96 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İkinci el konut satışları, geçen yıl aralıkta yüzde 0,8 azalışla 3,88 milyon olarak kaydedilmişti.

        Ülkede ikinci el konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 1,7 azaldı.

        ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, ocakta art arda 7'nci ayda yıllık bazda artış gösterdi ve yüzde 5,1 yükselerek 379 bin 100 dolara çıktı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının birkaç yıl öncesine göre önemli ölçüde düşük kalmaya devam ettiğini ancak ocak ayındaki yükselişin "daha fazla arz ve talebin başlangıcı" olduğunu belirtti.

        Satışa konulan konutların biraz arttığına işaret eden Yun, konut almak isteyenlerin geçen yılın sonuna kıyasla daha düşük olan mortgage (konut kredisi) faiz oranlarından faydalandığını dile getirdi.

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