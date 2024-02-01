ABD'de havalimanında inşaat halindeki hangar çöktü: 3 kişi öldü!
ABD'nin Idaho eyaletindeki havalimanında inşaat halindeki hangar çöktü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 9 kişi yaralandı
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ABD'nin Idaho eyaletindeki havalimanında inşaat halindeki hangarın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 9 kişi yaralandı.
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Boise kent yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde kentteki havalimanında özel bir firmanın yaptırdığı ve halihazırda inşaat halinde olan hangarın çöktüğüne dair ihbar alındığı belirtildi.
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Açıklamada, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığını kaydedilirken, yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğu kaydedildi.
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Boise İtfaiyesi Operasyonlar Şefi Aaron Hummel, düzenlediği basın toplantısında, çelik hangarın "feci" şekilde çöktüğünü belirtti.
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Yetkililer, olayın nedenini soruşturuyor.
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*Haberin görselleri Associated Press taraıfndan servis edilmiştir.