ABD'de Halkbank davası kararı

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Manhattan'daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi'nin bugün verdiği karar, Halkbank'a bir yandan davaya karşı savunma yapmak zorunda kalmadan temyize gitme olanağı sağladı.

Kararın esasına ilişkin herhangi bir görüş belirtilmedi.

ABD Adalet Bakanlığı ise bu ertelemeye, 'Halkbank'ın hükmü olmayan iddialarının ne önemli soru işareti doğurduğunu ne de hızlı bir dava görülmesi için kamu çıkarına üstün geldiğini' belirterek karşı çıktı.

Bu kararın ardından, Halk Bankasının Yüksek Mahkemeye başvuru yapmasının önü açıldı.

HALKBANK SÜRECİN ASKIYA ALINMASINI İSTEMİŞTİ

Halkbank, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında "ABD'de yargılanamayacağı'" gerekçesiyle temyiz mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlanana kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin askıya alınmasını istemişti.

Federal mahkeme bu talebi kabul etmeyince, Halk Bankası temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Temyiz mahkemesi bankanın söz konusu yasa kapsamında ABD'de yargılanamayacağı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu inceleyip karar verene kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin bekletilmesine hükmetmişti.

Halkbank'a savcılar tarafından "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" suçlaması yöneltiliyor.