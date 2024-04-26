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ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve ülkenin farklı eyaletlerindeki birçok üniversiteye yayılan Gazze'ye destek protestolarında zaman zaman tansiyon yükselirken, ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert yanıt geldi.

Columbia Üniversitesinde başlayan ve kısa sürede New York Üniversitesi (NYU), New School, Stanford, Yale, MIT ve Texas gibi ülkenin önemli üniversitelerine yayılan Filistin'e destek eylemleri büyüyerek devam ediyor. Ülke çapında devam eden protestolara polis müdahale ederken, yaklaşık 570 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Üniversitelerdeki protestolarda yaşanan son gelişmeler şu şekilde; Columbia Üniversitesi: Protestoların başladığı üniversitede New York Times'a göre Senato'nun, Rektör Minouche Shafik'i bazı kararları nedeniyle uyaran bir kararı Cuma günü oylaması bekleniyor. Shafik, polise kampüsteki öğrenci protestolarını durdurma yetkisi verdiği için eleştirilere maruz kaldı. Güney California Üniversitesi: Üniversite, "yeni güvenlik önlemlerinin uygulamaya konduğunu" öne sürerek gelecek ay gerçekleşecek mezuniyet törenini iptal etti. Kampüste 100'e yakın kişi gözaltına alındı. Emory Üniversitesi: Kamu Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cheryl Elliott, okuldaki protesto sırasında 20'si Emory topluluğu üyesi olmak üzere 28 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Yetkililer, güvenlik güçlerinin protestolar sırasında "kalabalığı kontrol altına almak için" biber gazı kullandığını söyledi. Polis, okulun bahçesine çadır kuran öğrencilere polis müdahale etti. Emory Üniversitesi'nde protestolara destek veren Ekonomi Profesörü Caroline Fohlin ve Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee gözaltına alındı. Brown Üniversitesi: Üniversite, kampüste kamp kurmanın yasak olduğunu iddia ederek, bu kuralı ihlal eden 130 öğrencinin tespit edildiğini açıkladı. Üniversite, sorumlu bulunan öğrencilerin disiplin cezasına çarptırılacağını söyledi. Indiana Üniversitesi: Protestolar sırasında kampüste 33 kişi gözaltına alındı. George Washington Üniversitesi: Üniversite rektörü Ellen M. Granberg, DC Metropolitan Polisinden kampüsteki protestolar için yardım istediğini bildirdi. California Üniversitesi, Los Angeles: Öğrenciler, Perşembe günü UCLA'da "dayanışma kampı" kurdu. Diğer kampüsler: Geçtiğimiz Perşembe gününden bu yana, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Austin'deki Texas Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, New Mexico Üniversitesi, California Üniversitesi, Berkeley, Yale Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Princeton dahil olmak üzere birçok kampüste protestolar düzenlendi.

NETANYAHU EYLEMLERİN "YAHUDİ KARŞITI OLDUĞUNU" SÖYLEMİŞTİ İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki gün yayınladığı bir video mesajda, Amerikan üniversitelerinde yayılan Gazze'ye destek gösterilerinin "Yahudi karşıtı gösteriler olduğunu" ve "Biden yönetiminin antisemitizme karşı gereken adımları atması gerektiğini" savunmuştu. REKLAM

SANDERS'TAN NETANYAHU'YA SERT TEPKİ Gösterilere katılan öğrenciler "kampüslerdeki öğrenci protestoları antisemitik" iddialarına sert tepki gösterirken, tartışmalara ABD'li Senatör Bernie Sanders da katıldı. Mr. Netanyahu, antisemitism is a vile and disgusting form of bigotry that has done unspeakable harm to millions.



Do not insult the intelligence of the American people by attempting to distract us from the immoral and illegal war policies of your extremist and racist government. pic.twitter.com/CnM6oOrHKd — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 25, 2024 Sosyal medya hesabından video mesaj paylaşan Sanders, Netanyahu'ya sert tepki göstererek, "Hayır Bay Netanyahu, 6 aydan daha kısa bir zamanda sizin aşırılıkçı hükümetinizin, yüzde 70'i kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinliyi öldürmesine ve 78 binden fazlasını yaralamasına dikkat çekmek antisemitizm ya da Hamas yanlısı olmak değildir." dedi.

SANDERS'TAN GAZZE PROTESTOLARINA DESTEK Sanders, Amerikan üniversite kampüslerinde yayılan Gazze'ye destek ve İsrail'e tepki gösterilerini "antisemitik" olmakla suçlayan Netanyahu'ya, "Hayır Bay Netanyahu, 6 aydan daha kısa bir zamanda sizin aşırılıkçı hükümetinizin, yüzde 70'i kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinliyi öldürmesine ve 78 binden fazlasını yaralamasına dikkat çekmek antisemitizm ya da Hamas yanlısı olmak değildir." diye seslendi. REKLAM Sanders, Netanyahu yönetiminin Gazze'deki 221 binden fazla evi yerle bir ettiğini ve 1 milyondan fazla kişiyi evsiz bıraktığını kaydederek, bu saldırılarda Gazze'nin elektrik, su ve kanalizasyon altyapısının tamamen yok edildiğine dikkati çekti.

"EYLEMLERİNİZDEN DOLAYI SİZİ SORUMLU TUTMAK ANTİSEMİTİZM DEĞİLDİR" Yahudi karşıtlığının çok kötü bir bağnazlık olduğunu ve milyonlarca kişiye zarar verdiğini hatırlatan Sanders, açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Ancak lütfen aşırılıkçı ve ırkçı hükümetinizin ahlaksız ve yasa dışı savaş politikalarından dikkatimizi başka yere çekmeye çalışarak Amerikan halkının zekasıyla alay etmeyin. İsrail mahkemelerinde karşılaştığını suçlamalardan dikkati kaydırmak için antisemitizmi kullanmayın. Eylemlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmak antisemitizm değildir." ABD'li senatör, "Sizin hükümetinizin Gazze'deki sağlık sistemini yok ettiğini, 26 hastaneyi kullanılamaz hale getirdiğini ve 400'den fazla sağlık çalışanını öldürdüğünü söylemek antisemitizm değildir. Yönetiminizin Gazze'deki 12 üniversitenin ve 56 okulun tamamını yıkıma uğratmasını ve 625 bin öğrenciyi eğitimden mahrum bırakmasını kınamak antisemitizm değildir." ifadelerini kullandı ve İsrail'in uluslararası hukuku ve ABD hukukunu açıkça çiğnediğini söyledi. REKLAM

ABD'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDEKİ EYLEMLER YAYILIYOR Geçen hafta Columbia Üniversitesinde başlayan ve kısa sürede New York Üniversitesi (NYU), New School, Stanford, Yale, MIT ve Texas gibi ülkenin önemli üniversitelerine yayılan Gazze'ye destek eylemlerine zaman zaman polis müdahele ediyor.

ÜNİVERSİTE PROFESÖRÜ GÖZALTINA ALINDI Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan Emory Üniversitesi'ndeki öğrenciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Okulun bahçesine çadır kuran öğrencilere polis müdahale etti. Aralarında Emory Üniversitesi Ekonomi Profesörü Caroline Fohlin ve Felsefe Bölümü Başkanı Noëlle McAfee'nin de bulunduğu en az iki profesör Atlanta polisi tarafından gözaltına alındı.

PROTESTOLARDA GERGİN ANLAR YAŞANIYOR Filistin'e destek gösterisi düzenleyen ABD'deki Texas Üniversitesi öğrencilerine güvenlik güçleri sert müdahale etti.

Başkent Washington'a yarım saatlik mesafedeki Maryland Üniversitesinden bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla üniversite kampüsünün bahçesinde eyleme başladı.

Güney California Üniversitesinde polis, öğrencilerin kampüsün belli bölgelerine çadır kurmasına izin vermedi.

California Berkeley Üniversitesinde öğrenciler, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve üniversite yönetiminin İsrail’e destek veren şirketlerle ilişkilerini kesmesi talebi ile üniversite kampüsünde "dayanışma kampı" kurdu.

ABD'deki Pittsburgh Üniversitesinde öğrenciler, üniversite yönetimini İsrail'i finanse eden kişi ve kurumlarla mali ilişkilerini kesmeye çağırdı.

ABD'deki Brown Üniversitesinden yaklaşık 80 öğrenci, kampüste kamp kurarak üniversitenin İsrail bağlantılı şirketlerle işbirliğini kesmesini talep etti. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.