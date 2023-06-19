ABD'de ev yangını: 5 ölü

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin kırsalında bir evde çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi.

​​​​​​​Harnett bölgesi polis yetkilileri, Kuzey Carolina'nın kırsalında bulunan Broadway kentindeki bir evde çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre; yangın nedeniyle 3 yetişkin ve 2 gencin öldüğünü aktaran yetkililer, olaya ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Polis eve giden yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.