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ABD'de evde çıkan yangında 5 kişi öldü

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin kırsalında bir evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Giriş: 19.06.2023 - 02:28 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de evde çıkan yangında 5 kişi öldü
ABD'de ev yangını: 5 ölü
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AA

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin kırsalında bir evde çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi.

​​​​​​​Harnett bölgesi polis yetkilileri, Kuzey Carolina'nın kırsalında bulunan Broadway kentindeki bir evde çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre; yangın nedeniyle 3 yetişkin ve 2 gencin öldüğünü aktaran yetkililer, olaya ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Polis eve giden yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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