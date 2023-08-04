Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi

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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Fisker, SUV modelini satışa sunmasının üzerinden geçen kısa sürenin haftanın ardından bu sefer de dört yeni modelin duyurusunu yaptı.

Bu modellerden, markanın yeniden doğuşunu simgeleyen Ocean SUV modeli ile aynı platformda yükselen ve Alaska adı verilen pick-up modelin 2025 yılında satışa sunulacağı kaydedildi.

Fisker'in, dünyanın en büyük pick-up pazarına ev sahipliği yapan ABD'de pazar payını artırmak istediği belirtiliyor.

Fisker Alaska

Alaska'nın ulaşılabilir bir araç olmasını istediklerini vurgulayan Fisker CEO'su Henrik Fisker, bu kapsamda aracın fiyatını rakiplerinden uygun tutacaklarını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Fisker Alaska'nın fiyatı ABD'de 45 bin dolar seviyesinde olacak. Aracın rakiplerinden Rivian R1T 73 bin dolar, Ford F-150 Lightning ise 50 bin dolar seviyesinde fiyat etiketine sahip.

Fisker Alaska

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Alaska'nın teknik detayları henüz belli olmasa da, aracın versiyona bağlı olarak 370 ile 545 km menzile sahip olacağı aktarılıyor.

SUV SEÇENEKLERİ ARTIRDI

ABD'li şirketin tanıttığı bir diğer elektrikli model Pear ise 2025 ortasında yollara çıkacak ve 30 bin doların altında başlangıç fiyatıyla geniş bir kitleye hitap edecek.

Fisker Pear

SLV1 platformu üzerinde üretilecek araç, 480 km'ye kadar menzil sunacak. Markanın ikinci SUV modeli olan Pear, kompakt boyutları ile Ocean'ın altında konumlandırılacak.

Pear'ın tavanında yer alan güneş panellerinin bataryaları şarj ederek araca ek menzil kazandıracağı ifade ediliyor.

Fisker Force E

Force E ise, markanın Ocean SUV modelinin arazi kullanımına özel versiyonu olarak 2024‘ün ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

ÜSTÜ AÇIK DÖRT KAPILI MODEL 2025'TE GELECEK

Fisker'in tanttığı konsept modeller için en dikkat çekeni ise Ronin oldu. Markanın bundan 12 yıl önce tanıttığı Karma modelinin modern versiyonu olarak da değerlendirilebilecek Ronin, dünyanın ilk dört kapılı üstü açılabilen otomobili olarak lanse edildi.

Bin km‘ye yakın menzil sunacağı aktarılan otomobilin üreteceği toplam gücün de bin beygire yakın olacağı ifade ediliyor. Böylece, 2025'te yollara çıkacak Ronin, 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyede çıkacak.

Fisker Ronin

Fisker'in yeni modellerinin, ABD'de artan faiz oranları tüketici talebini olumsuz etkilediği için, ülkedeki elektrikli araç pazarı lideri Tesla'nın talebi artırmak adına başlattığı bir fiyat indirimi savaşına denk gelmesi de dikkat çekti.

Fisker Ronin

Öte yandan, Ocean modelinin üretiminde tedarik zinciri krizi ile boğuşan ve üretim hedeflerini tutturamayan Fisker'in, yeni modelleri ile nasıl bir üretim performansı sergileyeceği de şimdilik belirsizliğini koruyor.

PICK-UP'LAR ELEKTRİKLENİYOR

ABD pazarında üreticiler son dönemde elektrikli modellere yönelirken, en sert rekaber ise elektrikli pick-up segmentinde yaşanıyor.

Ülkede en çok satılan pick-up unvanını yıllardır elinde bulunduran Ford F-150, kısa bir süre önce Lightning isimli bir elektrikli versiyona kavuştu.

Tesla 2019'da tanıttığı Cybertruck isimli elektrikli pick-up modelini gecikmeli olarak önceki günlerde satışa sunarken, Fisker gibi bir elektrikli otomobil girişimi olan Rivian da R1T modeli ile elektrikli pick-up rekabetinde varlık gösteriyor.

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General Motors ise elektrikli Chevrolet Silverado ve Hummer modelleri ile rekabet ediyor.

TESLA MODEL S'TEN ÖNCE BAŞLADI AMA SÜRDÜREMEDİ

Fisker'in elektrikli otomobil macerası, Tesla Model S'in ilk tanıtıldığı yıllarda başlamıştı.

Öyle ki, Aston Martin ve BMW’nin eski tasarımcısı Henrik Fisker'ın kurduğu ABD merkezli Fisker Automotive, 2011 yılında dört kapılı elektrikli coupe modeli Karma'yı piyasaya sürerek büyük ses getirmişti.

O dönem rakibi Tesla S'ten geri kalan teknolojisi ve daha düşük menzili yüzünden istediği başarıyı yakalayamayan Karma, buna rağmen kısa süre içinde 2 bin adetlik satış rakamına ulaşmıştı.

Fisker Karma

Fakat, Fisker Automotive'in bataryalarını temin ettiği A123 Systems'in iflas etmesi markanın üretimini etkilemiş ve Tesla S'ten bir yıl önce piyasa çıkan 'Karma' modeli 2014 yılına gelindiğinde üretilemez hale gelmişti.

Fisker Karma

Aynı yıl, Çinli Wanxiang Grup 149.2 milyon dolar karşılığında Fisker Automotive'i satın aldığını duyurmuştu. 2015 yılında ise şirketin yeni sahibi olan Wanxiang, Fisker'in adını markanın modeline verdiği isim olan 'Karma' olarak değiştirmiş ve yeni marka altında eski 'Karma' modelinin bir türevi olarak Revero modelini tanıtmıştı.

Aynı günlerde, Fisker'i Çinlilere satan şirketin kurucusu Henrik Fisker ise, Fisker Inc. isimli yeni bir şirket kurarak kaldığı yerden devam edeceğini bildirmişti.

Dolayısı ile, Henrik Fisker Ocean SUV modeli rekabete kaldığı yerden devam ederken, markanın şimdi de 4 yeni otomobil tanıtması, geçmişteki gibi sadece niş bir model yerine markanın geniş kitlelerin ulaşabileceği araçlara yöneldiğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir.