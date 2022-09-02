ABD'de "duş alırken ağzınızı kapatın" önerisi

ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
Amerikan CNN kanalının bölgeden derlediği bilgilere göre, Mississippi'nin başkenti Jackson'da su arıtma tesislerinde giderilemeyen arıza sonucu, birçok bölgeye su verilemediği, kesinti yaşanmayan bölgelerde ise musluklardan akan suyun kahverengiye döndüğü, halkın suyu kaynatarak kullandığı belirtildi.
Mississippi Sağlık İdaresi Direktörü Jim Craig bölge halkına, "Musluktan akan suda banyo yapmak hala güvenli. Ancak, duşta ağzınızın açık olmadığından emin olun." derken, evcil hayvanların da musluk suyundan içmemesi gerektiğini vurguladı.
Mississippi Valisi Tate Reeves, Jackson'da su tesislerinde suyun pH değerini ölçen mekanizmadaki arızanın giderilmeye çalışıldığını, "sonucun işe yarayacağından yüzde 100 emin olmadığını" ifade etti.
Reevers, Jackson'ın yıllardır sorunlu olan su şebekesi hakkında, "Gelecekte kesintiler olacak. Sorun bu noktada önlenemez." diyerek, bölge sakinlerinden suyu kaynatmadan içmemelerini istedi.
Bölge sakinleri ise bir aydan fazla süredir temiz su hizmeti alamadıkları, şişe suyu almak için de ekonomik güçlerinin yetmediği, bazı noktalarda dağıtılan ücretsiz sular için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldıkları konusunda şikayetçi oldu.
Jackson'daki devlet okullarının yaşanan su krizi nedeniyle salı gününden itibaren sanal eğitime geçtiği, Jackson Eyalet Üniversitesi'nde kampüs genelinde portatif duş ve tuvaletlerin kurulduğu bilgisi paylaşıldı.
"BU KRİZLER TESADÜF DEĞİL"
ABD'li yazar Keith Boykin Twitter'da, ABD'de siyahi nüfusun çoğunlukta olduğu şehirlerde alt yapı sorunu yaşanmasının "tesadüf olmadığını" dile getirdi.
"Zamana Karşı Yarış: Kararan Amerika'nın Siyaseti" isimli kitabın yazarı, paylaşımında, "Bir kez daha, başka bir siyahi şehir su kriziyle karşı karşıya. Jackson-Mississippi'nin yüzde 83'ü, Flint-Michigan'ın yüzde 54'ü siyahi." diyerek, iki şehirde de su krizinin yaşanmasına dikkat çekti.
Siyahi yazar, "Bu krizler tesadüfi değildir. Siyah ve beyaz olmayan diğer topluluklara yönelik kasıtlı ihmalden kaynaklanırlar." ifadesini kullandı.
Başkan Joe Biden, Jackson'daki su krizi için acil durum ilan etmiş, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) Yöneticisi Deanne Criswell'in cuma günü Jackson'da olacağı bildirilmişti.
Şubat 2021'de şiddetli bir kış fırtınası sonrası, Jackson'daki su şebekesinin boruları donarak patlamış ve bazı bölge sakinleri bir ay boyunca susuz kalmıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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