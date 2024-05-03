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        Haberler Dünya ABD'de bir kadın 10 haftada şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar kazandı

        ABD'de bir kadın 10 haftada şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar kazandı

        ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Christine Wilson, 50 dolarlık biletler sayesinde 2 milyon dolar kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:05 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:05
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        50 dolarlık bilet aldı, 2 kez 1'er milyon dolar kazandı
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        ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kadın, 10 hafta içinde şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar ikramiye kazandı.

        Massachusetts Eyaleti Piyango İdaresi, Attleborough kentinde Christine Wilson adındaki kadının 10 hafta içinde aldığı iki bilete de 1'er milyon dolarlık ikramiye vurduğunu duyurdu.

        Piyango idaresinden yapılan açıklamada, Wilson'ın kazancını tek seferde vergilerden sonra 650 bin dolar olarak almaya karar verdiği ve bu parayı tasarruf etmeyi planladığı belirtildi.

        Wilson'ın ilk ödülünü de aynı şekilde şubatta aldığı bildirildi.

        *Haberin görseli Massachusetts Eyaleti Piyango İdaresi tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #şans oyunları
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