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        Haberler Dünya ABD'de Biden'ın yerine Trump'la yarışacak Demokrat Parti'nin alternatif adayları konuşuluyor | Dış Haberler

        ABD'de Biden'ın yerine Trump'la yarışacak Demokrat Parti'nin alternatif adayları konuşuluyor

        ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylıktan çekilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıklasa da gözler gelecek ay yapılacak Demokrat Partinin Chicago'daki kongresine çevrildi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:13
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        Harris yerine kimler aday olabilir?
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        ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden'ın çekilme kararının ardından, 19-22 Ağustos'taki Demokratik Ulusal Komitesinde (DNC) belirlenecek Demokrat Parti başkan adaylığı için Harris'in yanı sıra farklı isimler de dillendirilmeye başlandı.

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        Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eşi Hillary Clinton, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve diğer birçok önde gelen Demokrat Partilinin desteğini açıklamasıyla Harris'in başkan adaylığı ihtimali artsa da alternatif olarak konuşulanların isimleri de yine DNC'de belirlenecek başkan yardımcısı adaylığı için gündemde.

        Biden'ın kendi isteğiyle yarıştan çekilmesi üzerine, Kongreden önce yeni adayın belirlenememesi halinde Demokrat Parti tüzüğüne göre, partinin adayıyla ilgili nihai kararını verecek Kongrede delegelerin yeni isme oy vermeleri gerekiyor.

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        Biden'ın neredeyse tamamının desteğini kazandığı Demokrat Partili delegelerin çoğunluğunun oyunu kazanan kişi, Demokratların yeni adayı olacak. Yaklaşık 4 bin delegenin yarsından fazlasının oyunu alan kişi, partinin başkan adayı olmaya hak kazanabilecek.

        Demokrat Partinin gelecek ay Chicago'daki parti kongresinde başkanlık için en güçlü adayı ABD Başkan Yardımcısı Harris olsa da bu isim konusunda sessizliklerini koruyan önde gelen Demokratlar var. Bu isimlerin başında eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bulunuyor.

        Harris dışında başkan adaylığı veya başkan yardımcısı adaylığı için adı geçen birçok Demokrat Partili isim bulunuyor.

        BBC'nin haberine göre bu isimler arasında Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, Pete Buttigieg, Josh Shapiro, JB Pritzker ve Joe Manchin öne çıkıyor.

        Gretchen Whitmer

        Michigan'da iki dönemdir Valilik görevini yürüten Whitmer, gitgide popülerleşen Demokratlar arasında yer alıyor. Birçok uzman, Whitmer'in 2028'de başkanlık için aday olacağını düşünüyor.

        Geçmişte Biden için kampanya yürüten ve siyasi hedeflerini açıkça dile getiren Whitmer, New York Times'a verdiği demeçte, 2028'de X kuşağından bir başkan görmek istediğini söyledi ancak bu rolü kendisinin üstlenebileceğini dile getirmekten kaçındı.

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        Whitmer, 2022'de Michigan Demokratlarının, eyaletin yasama meclisini ve vali konağını kontrol etmesini sağlayan bir kampanyaya liderlik etti.

        Michigan'da kürtaj hakkı ve silah güvenliği önlemlerinin alınması da dahil bir dizi politikanın hayata geçirilmesini sağlayan Whitmer, Biden'ın adaylıktan çekilmesinden sonra "Demokratları seçmek ve Donald Trump'ı durdurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." açıklamasını yaptı ancak Harris'e açıkça destek vermedi.

        Gavin Newsom

        California Valisi Newsom'un 2028'de olası başkan adayı olarak ismi listelerde geçse de birçok Demokrat uzman, Newsom'un şu anda da Biden'ın yerine geçebileceği görüşünde.

        Newsom, muhafazakar medyada partinin önemli bir elçisi olarak son yıllarda öne çıktı, geçen yıl Florida Valisi Ron DeSantis ile münazara yaparak ulusal imajını geliştirdi.

        Biden'ı yarıştan çekildiği açıklamasını yapmadan önce destekleyen Newsom, açıklamanın ardından ABD Başkanını "özverili" bir başkan olarak nitelendirdi.

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        Öte yandan Newsom da Harris'e destek vereceğine dair açıklama yapmadı.

        Pete Buttigieg

        ABD Ulaştırma Bakanı Buttigieg'in de başkanlık hayalleri olduğu konuşuluyor. 2020'de başkanlığa adaylığını koyan Buttigieg, Biden yönetiminin de en iyi iletişimcilerinden biri olarak görülüyor.

        Bakanlığı süresinde birkaç kamusal krizi yöneten Buttigieg, X sosyal medya hesabından, Biden'ın ABD tarihindeki en iyi ve en önemli başkanlar arasındaki yerini aldığını belirtti. Ancak Buttigieg, Harris'i destekleyeceğine dair herhangi bir yorumda bulunmadı.

        Josh Shapiro

        Daha önce Pensilvanya eyaletinin başsavcısı olarak görev yapan Shapiro, 2022'de eyaletin valisi olarak seçildi.

        Philadelphia'daki çöken köprüyü hızla yeniden inşa etmesiyle ulusal çapta dikkati çeken Shapiro'nun bu başarısı, birçok kişi tarafından "siyasi zafer" olarak görülürken, 2028 başkan adaylığında öne çıkan isimler arasında yer almasını sağladı.

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        ABD Başkanı Biden'ın seçim yarışından çekildiğini açıklamasının ardından Biden'ı, "modern tarihin en önemli başkanlarından" biri olarak nitelendirdi ancak bundan sonraki süreç hakkında bir açıklamada bulunmadı.

        JB Pritzker

        Hyatt otel zincirlerinin varisi milyarder iş insanı Pritzker, son yıllarda Trump'a karşı çıkarak ve Biden'ı savunarak öne çıktı.

        Pritzker, canlı yayındaki tartışmadan sonra Trump'ı "yalancı" ve "sadece kendisini düşünen 34 suçtan hüküm giymiş bir suçlu" olarak nitelendirdi.

        JB Pritzker, Whitmer gibi kürtaj hakları ve silah kontrolü gibi Demokratların gündem maddelerini destekleyenler arasında.

        Pritzker, Biden'ın seçim yarışından çekilme kararına ilişkin henüz yorum yapmadı.

        Joe Manchin

        Kendisini daha önce "bağımsız Demokrat" şeklinde tanımlayan ve mayısta Demokrat Partiden ayrılan West Virginia Senatörü Manchin'in de başkan adaylığını ciddi şekilde düşündüğü belirtiliyor.

        Manchin'in eski iletişim danışmanı olan Jonathan Kott, ABD basınına yaptığı açıklamada, West Virginia Senatörünün Demokrat Partinin başkan adayı olarak yarışta yer almayı "ciddi olarak düşündüğünü" söyledi.

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        Manchin, Biden'a daha önce yarıştan vazgeçmesi çağrısı yapmıştı.

        Olası diğer adaylar

        Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından aday olabilecek kişiler arasında Kentucky Valisi Andy Beshear, Maryland Valisi Wes Moore, Senatörler Amy Klobuchar ve Cory Booker da yer alıyor.

        Georgia Senatörü Raphael Warnock'un adı da Biden'ın yerini alabilecek isimler arasında zikredilmişti.

        Geçen hafta yapılan Reuters-IPSOS anketi, Cumhuriyetçilerin adayı Trump'a karşı galip gelebilecek tek kişinin eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama olabileceğini ortaya koymuştu. Ancak Michelle Obama, başkanlık seçimlerine girme arzusu olmadığını defalarca tekrarlamıştı.

        Buna rağmen anketlerden Michelle Obama, Trump'ı şu an yenebilecek tek Demokrat aday olarak öne çıkıyor.

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