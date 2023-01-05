Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

ABD'de 2017-2021 yıllarında çocukların "esrar içeren gıda" tüketme oranı 15 kat arttı

ABD'de 2017-2021 yıllarında, çocukların "esrar içeren gıdalar" tüketme oranının yaklaşık 15 kat arttığı tespit edildi

Giriş: 05.01.2023 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de 2017-2021 yıllarında çocukların
ABD'de çocukların "esrar içeren gıda" tüketme oranı 15 kat arttı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Uzmanlar, esrarın çoğu eyalette yasal hale gelmesinin ardından, çocukların bu maddeyi tüketimi üzerine inceleme yaptı.

NPR'nin haberine göre, araştırmada, 2017'de 5 yaş ve altındaki yaklaşık 200 çocuğun esrar içeren gıdalar tükettiği ve bu sayının 2021'de 3 bin 50'ye çıktığı ortaya konuldu.

Uzmanlar, esrarın kurabiye, şeker ve çikolata gibi gıdalar ile çocuklara çekici gelen yiyecek ürünlerinde görüldüğüne dikkati çekti.

2017-2021 yıllarında gıdalar yoluyla esrar tükettiği tespit edilen çocuk sayısının yaklaşık 7 bini bulduğu, bu tüketimlerin hiçbirinin ölümle sonuçlanmadığı ancak çocukların yüzde 8'inin yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Esrar tüketimi nedeniyle hastalanan çocuklarda kusma, çarpıntı, depresyon ve koma gibi belirtilerin görüldüğü kaydedildi.

"Esrar" içeren gıdalara erişimin yüzde 90 oranında evlerde gerçekleştiği sonucuna varılırken uzmanlar, bu ürünlerin çocukların ulaşamayacağı alanlarda muhafaza edilmesini tavsiye etti.

Çalışmanın başladığı 2017'de ABD'nin 9 eyaletinde esrar yasalken Mayıs 2020'de bu sayı 18'e yükselmişti.

Araştırmanın sonuçları, "The Journal of Pediatrics" dergisinde yayımlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 2 gözaltı
Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 2 gözaltı
Muz yüklü kamyonda korkutan patlama!
Muz yüklü kamyonda korkutan patlama!
Fransa, Ukrayna'ya hafif tank desteği verecek
Fransa, Ukrayna'ya hafif tank desteği verecek
"Sırbistan'ı savaştan kurtardık"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.