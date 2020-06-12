ABD borsaları koronavirüs salgını, salgının ülkede milyonlarca kişiyi işsiz bırakması, ekonominin durma noktasına gelmesine ve ülke genelinde protestolar yaşanmasına rağmen son 10 haftada yüzde 30'un üzerinde bir yükseliş yaşamıştı. Bu yükseliş nedeniyle son haftalarda finansal piyasaların reel ekonomiden hatta gerçeklikten tamamen kopuk olduğu görüşü daha sık dillendirilmeye başlamıştı. Piyasalara bu eleştirileri yöneltenler dün muradına erdi.
Koronavirüs korkularının yeniden hakim olmasıyla dün ABD'de Dow Jones yüzde 6.9, Nasdaq yüzde 5.27, S&P 500 ise yüzde 5.89 geriledi. Wall Street'in korku endeksi olarak bilinen ve piyasalardaki kırılganlığı gösteren VIX endeksi sadece bir günde yüzde 47.9 yükseldi.
Piyasaları gerçekliğe dönmesine Johns Hopkins Üniversitesi'nin son yayımladığı veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çizdiği olumsuz tablo etkili oldu.
ABD borsaları hem ülkede hem de dünyada ekonomilerin yavaş yavaş açılmaya başlamasının verdiği moralle son haftalarda yükselişe geçmişti. Fed'in çarşamba günü 2020'de yüzde 6.5 daralma beklediğini ve toparlanma konusunda daha ihtiyatlı olunması gerektiğini belirtmesi yatırımcıların endişelerinin artmasına sebep oldu.
DOW JONES'UN 6 AYLIK SEYRİ:
'İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ'
Johns Hopkins ise son açıkladığı verilerle ülkede 20 eyalette haftalık ortalama yeni koronavirüs vakası sayısında artış olduğunu ortaya koydu. Bu veri son haftalarda yaşanan protestolar da göz önünde bulundurulduğunda 'ikinci dalga' endişesini tetikledi.
ABD'de bugüne kadar 2 milyon 89 bin koronavirüs vakası tespit edilirken, salgın 116 bin Amerikalının hayatına mal oldu.
Dünkü düşüşle ilgili değerlendirmede bulunan TD Ameritrade.Baş Stratejisti JJ Kinahan "Neredeyse hiç satış dalgası yaşamadan yüzde 30'un üzerinde bir yükseliş yaşamıştık. Dolayısıyla bu yaşananın dünyanın en kötü şeyi olduğunu söyleyemem. Daha fazla eyalet açıldıkça şu soru ortaya çıkıyor: Wal Street'i memnun edecek kadar hızlı açılabilirler mi? Görünüşe göre bu zor olacak" ifadelerini kullandı.
Morgan Stanley Investment Management Portföy Yöneticisi Andrew Slimmon ise "Yaşanan yükselişin büyüklüğünü düşündüğümüzde artışın bir günle sınırlı kalmayacağını söyleyebiliriz. Piyasaların son zamanlarda artan spekülasyonu temizlemesi için daha çok acılar çekilmesini bekleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
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