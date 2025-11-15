Habertürk
        ABD Başkanı Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması

        ABD Başkanı Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın çok yakında Abraham Anlaşmaları'na katılmasını umduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 07:09 Güncelleme: 15.11.2025 - 07:09
        Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması
        ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

        Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyarete dikkati çekerken, Veliaht Prens ile yapacağı görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

        AA'nın haberine göre; Trump, "Evet onlar (Suudi Arabistan) F-35 almak istiyorlar, ben de bunu inceliyorum. Hatta aslında bundan daha fazlasını, birçok savaş uçağını almak istiyorlar." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı, Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirme ihtimaline ilişkin, "Suudi Arabistan'ın çok yakında Abraham Anlaşmaları'na katılacağını umuyorum. Bu konuyu da (Bin Selman ile) yapacağımız görüşmede ele alacağız." değerlendirmesini yaptı.

        Suudi Veliaht Prensin, 18 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesi ve hem ikili hem de bölgesel konularda önemli başlıkların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

        #ABD
        #suudi arabistan
        #haberler
