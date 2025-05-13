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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da: Kendisine ikram edilen kahveyi içmedi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da: Kendisine ikram edilen kahveyi içmedi

        Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump'ın kendisine ikram edilen kahveyi içmemesi dikkati çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 12:53 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:02
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        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
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        ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a geldi. Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Trump'ın kendisine ikram edilen kahveyi içmediği görüldü.

        ABD Başkanı Trump'ın yanında bulunan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kendisine ikram edilen kahveyi içerken, Trump'ın kahveyi içmemesi dikkatleri çekti.

        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
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        TRUMP'IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

        Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.

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        ABD basınına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.

        Ziyaret süresince ABD ile Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

        ABD Başkanı, Suudi Arabistanlı yetkililerle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.

        ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen’deki Husilerin durumu, Gazze’de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.

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