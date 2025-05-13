ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da: Kendisine ikram edilen kahveyi içmedi

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a geldi. Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Trump'ın kendisine ikram edilen kahveyi içmediği görüldü.

REKLAM advertisement1

ABD Başkanı Trump'ın yanında bulunan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kendisine ikram edilen kahveyi içerken, Trump'ın kahveyi içmemesi dikkatleri çekti.

ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da Haberi Görüntüle

TRUMP'IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.

REKLAM

ABD basınına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.

Ziyaret süresince ABD ile Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı, Suudi Arabistanlı yetkililerle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen’deki Husilerin durumu, Gazze’de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.