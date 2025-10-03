ABD Başkanı Trump, siyah seçmenlerden gelen 'yüzde 54 destek' anketiyle kendi zaferini ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu açıklaması, New York Times/Siena tarafından yapılan ve ABD kamuoyunun ülkenin gidişatına ilişkin görüşlerini ölçen yeni bir anketin ardından geldi.

Ankete göre, Cumhuriyetçiler arasında ülkenin “doğru yönde” ilerlediğini düşünenlerin oranı Biden dönemine kıyasla gözle görülür şekilde artarken, Demokratların büyük çoğunluğu ise ülkenin “yanlış yolda” olduğunu savunuyor.

Anketin Ayrıntıları

• Cumhuriyetçiler: Ekim 2024’te yapılan ankette Cumhuriyetçilerin %90’ı ülkenin yanlış yönde olduğunu düşünürken, bugün bu oran %80’e geriledi. Yani Cumhuriyetçiler, Trump döneminde daha iyimser bir tablo çiziyor.

• Demokratlar: Geçen yıl Demokratların %54’ü ülkenin doğru yolda olduğunu söylemişti. Ancak son ankette bu oran tersine dönerek %90’a varan bir kesim ülkenin yanlış yolda olduğunu savunuyor.

• Bağımsızlar: Bu grupta ise değişim sınırlı kaldı. “Yanlış yönde” görüşü 6 puan artışla %68’e çıktı.

Anketin belki de en dikkat çekici sonucu, Amerikalıların %30'unun ülkeyi "doğru yola sokmak için şiddetin gerekli olabileceğini" düşünmesi oldu. Bu oran, Nisan 2024'e göre 11 puan artışa işaret ediyor. Demokratlar arasında bu görüşü savunanların oranı %12'den %28'e çıkarken,

Cumhuriyetçilerde %31'e, bağımsızlarda ise %25'e ulaştı. Siyasi şiddet endişesi de yükseliyor: Katılımcıların %77'si bu konuda ciddi kaygı taşıyor. Ancak kaygının yönü partilere göre değişiyor: Demokratların %70'i protestocuların hedef alınmasından korkarken, Cumhuriyetçilerin %74'ü kamu görevlilerine yönelik saldırıları en büyük tehdit olarak görüyor. Anket, geçen hafta 1.400 kişiyle telefon, internet ve kısa mesaj üzerinden İngilizce ve İspanyolca dillerinde gerçekleştirildi; hata payı ±3,1 puan. "Şüpheli Yüksek Oran" Amerikan medyasındaki birçok analiz, Trump'ın "siyah seçmenlerden %54 destek" iddiasına kuşkuyla yaklaştı. Newsweek, siyah seçmenler arasında Trump'ın gerçek desteğinin aslında %11 civarında olduğunu, %84'lük kesimin ise Trump'a karşı olduğunu yazdı. Bu, net kabul oranının –73 seviyesinde olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla Trump'ın verdiği oran, birçok analiste göre "anket sihirbazlığı" veya propaganda malzemesi olarak görülüyor. Siyasi Gerçeklik ve Tarihsel Kalıplar Brookings Enstitüsü analizinde, Trump'ın azınlıklar arasında kazandığı küçük oy artışlarının "kalıcı bir siyasi dönüş" değil, geçici dalgalanmalar olduğunu vurguladı. Geleneksel olarak siyah seçmenlerin %80'den fazlası Demokratlara oy verirken, Trump'ın bu bariyeri kırması gerçekçi bulunmuyor.

Ekonomik Faktörler CNN ve Politico'daki yorumlarda, siyah seçmenler arasında Trump'a yönelik sınırlı sempati artışının ekonomik gerekçelere bağlı olabileceği, özellikle enflasyon ve istihdam krizinde Biden yönetimine tepki duyan bazı grupların Trump'a yönelmiş olabileceği ifade edildi. Ancak bu, Trump'ın sosyal politikalarına ya da ırksal söylemlerine yönelik bir onay anlamına gelmiyor. Trump'ın Retoriği Medya ayrıca, Trump'ın kendi tarzına uygun teatral bir dil kullandığına dikkat çekti. "Ya İlahim! Büyük şeref!" ifadesi, Amerikan basınında Trump'ın mizahi ve abartılı üslubunun yeni bir örneği olarak yorumlandı. Bazı gazeteler, bunun gerçeği yansıtmaktan çok dikkatleri üzerine çekme ve tartışma yaratma stratejisi olduğunu yazdı. Gerçek mi Propaganda mı? Trump'ın siyah seçmenler arasında %54 destek bulduğu iddiası, Amerikan siyasetinde gerçekçi olmaktan çok tartışma yaratmaya dönük bir çıkış gibi görünüyor. Anket sonuçlarının Trump tarafından yorumlanışı, onun klasik "siyasi gösteri" üslubunun bir yansıması. Gerçekte ise siyah seçmenler hâlâ Demokratların en güçlü kalesi olmaya devam ediyor. Ancak Amerikan medyasında da sıkça vurgulandığı üzere, ekonomik sıkıntılar ve siyasal şiddet endişesi, seçmen davranışlarında kırılganlık yaratabilir. Trump ise bunu kendi lehine çevirmek için her zamanki gibi sesini yükseltmeyi tercih ediyor.