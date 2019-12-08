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ABD Başkanı Donald TrumpTwitter üzerinden bir yandan görevden azledilme soruşturmasını eleştirirken diğer yandan ülke ekonomisini övmeye devam ediyor.

Dün akşam azil soruşturmasıyla ilgili attığı sinirli tweetlerin arasında dünyanın ekonomik anlamda iyi durumda olmadığını belirten Trump "Ülkemiz daha iyi durumda, belki de hiç olmadığı kadar. İş, iş, iş(istihdam, istihdam, istihdam)" ifadelerini kullandı.

İSTİHDAM KASIMDA 266 BİN ARTTI

Trump'ın istihdam vurgusunun nedeni cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi oldu. ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 266 bin arttı. Ülkede işsizlik oranı böylece yüzde 3.5 ile 1969 sonundan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD'deki tarım dışı istihdam artışı son 3 ayda 600 bini geçti. Trump işgücü piyasasındaki bu olumlu gidişatı sık sık yönetiminin aldığı kararlara bağlayan tweetler atıyor.

Trump yukarıdaki tweetin yaklaşık 1 saat ardından attığı tweette ise Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi eleştirdi. Trump "Nancy Pelosi Meksika ve Kanada'yla olan ticaret anlaşmamız USMCA'yı oylamaya sunsaydı ekonomimiz çok dahi iyi durumda olurdu.Eğer elini çabuk tutmazsa (anlaşma) çöker" değerlendirmesinde bulundu.

ANLAŞMA 1 SENEDİR BEKLİYOR

30 Kasım 2018'de Kanada, Meksika ve ABD'nin imzaladığı ticaret anlaşması henüz ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülüp onaylanmadı. Dolayısıyla anlaşma aktif hale gelmedi. Trump bu sebeple Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlara sık sık sert eleştirilerde bulunuyor.

Trump USMCA'nın onaylanmamış olmasını ekonomi için bir kayıp olarak görse de ekonomiyle ilgili attığı son tweet bunu çok da dert etmediğini ortaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump söz konusu tweette "Dünya ekonomimize imreniyor" iddiasında bulundu. Trump bunun ardından ekonomik tweetlerine son vererek azil soruşturmasında kendisini destekleyen uzmanların görüşlerini takipçileriyle paylaşmaya devam etti.