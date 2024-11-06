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        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Joe Biden, Harris ve Trump ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        ABD Başkanı Joe Biden, Harris ve Trump ile telefonda görüştü

        ABD Başkanı Joe Biden, Harris ve Trump ile telefonda görüştü. Biden, seçim sonuçları dolayısıyla ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ı tebrik ederek Beyaz Saray'a davet etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.11.2024 - 23:02 Güncelleme: 07.11.2024 - 00:53
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        Biden, Harris ve Trump'ı aradı
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        ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ı telefonla arayarak kutladı.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, başkanlık seçimlerini kazanan Trump ile telefonda görüştü.

        Donald Trump'ı seçimde elde ettiği zafer dolayısıyla kutlayan Biden, Ocak 2025'te düzenlenecek yemin töreni öncesinde "yumuşak bir geçiş" için çalışacağı sözünü verdi.

        TRUMP'I BEYAZ SARAY'A DAVET ETTİ

        Trump'ı, Beyaz Saray'a görüşmeye davet eden Biden, ayrıca "ülkeyi bir araya getirmek" için çalışmanın önemini vurguladı.

        ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

        Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.

        BIDEN, HARRIS İLE DE GÖRÜŞTÜ

        ABD Başkanı Joe Biden'ın Demokrat Parti Başkan Adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de görüşerek kendisini seçim kampanyasından dolayı tebrik ettiği ifade edildi.

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        #trump
        #Harris
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