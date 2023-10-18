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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden İsrail'de: Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama!

        ABD Başkanı Biden İsrail'de: Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama!

        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi. Netanyahu, Biden'a desteği için teşekkür etti. ABD'nin İsrail'e desteğinin süreceğini vurgulayan Biden, "İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapabilir, bunun olmasını da temin edeceğiz. Hamas bütün Filistin halkını temsil etmiyor, onlara acıdan başka bir şey getirmedi. Masum Filistinlilerin hayatını koruma ve kurtarma konusunda dikkatli olmalıyız" dedi. Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin Biden, Karşı taraf yapmış görünüyor" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, İsrail ziyaretinin ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecekti ancak dün akşam Gazze'de hastaneye gerçekleşen saldırının ardından Abbas görüşmeyi iptal etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 11:08 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:12
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        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi. Biden ve Netanyahu düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Netanyahu'nun açıklamasından öne çıkanlar;

        "İsrail Hamas'ı yenmek konusunda birleşmiştir. Barış ve güvenliğin bölgemizde yerleşmesi için çaba veriyoruz. Sizin gibi iyi bir dosttan başkası yok. Siz böylesi bir savaş döneminde İsrail'i ziyaret eden ilk ABD başkanısınız. Bütün İsrail halkı adına size teşekkür ediyorum, bugün, yarın ve her zaman."

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        Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

        "ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu herkes bilsin. Hamas'ın saldırılarında binlerce insan katledildi, birçok insan rehin alındı. Öyle korkunç şeylere sebep oldular ki bunlar akıl dışı. Amerikalılar da sizinle aynı fikirde, endişeli.

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        İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapabilir, bunun olmasını da temin edeceğiz. Hamas bütün Filistin halkını temsil etmiyor, onlara acıdan başka bir şey getirmedi. Masum Filistinlilerin hayatını koruma ve kurtarma konusunda dikkatli olmalıyız, çünkü biz Amerikalılar böyle insanlarız.

        İsrail halkının cesareti, kararlılığı kahramanlığı gerçekten çarpıcı."

        SALDIRIYA PATLAMA DEDİ

        Biden, dün Gazze'de hastaneye gerçekleştirilen saldırıya ilişkin "patlama" ifadesini kullandı ve "Karşı taraf yapmış gibi görünüyor" açıklamasında bulundu.

        ABBAS GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİ

        Biden İsrail ziyaretinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecekti ancak dün akşam saatlerinde Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından Abbas, Biden ile görüşmesini iptal etti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #joe biden
        #israil
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