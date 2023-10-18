ABD Başkanı Biden İsrail'de: Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama!

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi. Biden ve Netanyahu düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Netanyahu'nun açıklamasından öne çıkanlar;

"İsrail Hamas'ı yenmek konusunda birleşmiştir. Barış ve güvenliğin bölgemizde yerleşmesi için çaba veriyoruz. Sizin gibi iyi bir dosttan başkası yok. Siz böylesi bir savaş döneminde İsrail'i ziyaret eden ilk ABD başkanısınız. Bütün İsrail halkı adına size teşekkür ediyorum, bugün, yarın ve her zaman."

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Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu herkes bilsin. Hamas'ın saldırılarında binlerce insan katledildi, birçok insan rehin alındı. Öyle korkunç şeylere sebep oldular ki bunlar akıl dışı. Amerikalılar da sizinle aynı fikirde, endişeli.

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İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapabilir, bunun olmasını da temin edeceğiz. Hamas bütün Filistin halkını temsil etmiyor, onlara acıdan başka bir şey getirmedi. Masum Filistinlilerin hayatını koruma ve kurtarma konusunda dikkatli olmalıyız, çünkü biz Amerikalılar böyle insanlarız.

İsrail halkının cesareti, kararlılığı kahramanlığı gerçekten çarpıcı."