Biden-Putin görüşmesinin yankıları!

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ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cenevre'de gerçekleştirdikleri tarihi görüşme 'olumlu' mesajlarla sonlandı.

Tüm dünya iki liderin buluşmasını dikkatle izlerken, dünya basınında görüşmeye ilişkin neler yazıldı?

"PUTİN, BIDEN'DAN İSTEDİĞİNİ ALDI"

CNN International'da "Putin, Cenevre'de Biden'dan tam olarak istediğini aldı" başlığıyla bir analiz yer aldı. Zirve, neredeyse Putin'in iç ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlandı, görüşme ABD tarafından talep edildi.

Rusya analisti Oleg Ignatov, "Kremlin'in istediği tam olarak bu. ABD ile eşit olarak ve diğer tarafın bir diyalog koşulu olarak pozisyon değişikliği talep etmeyeceği şekilde konuşmak" dedi. Diyaloglar sonuç vermezse veya Moskova için dezavantajlı bir yönde gelişirse Putin'in Biden'ı test etmeye devam edeceğine şüphe yok. Bu, ilişkilerin normalleşmesinin henüz başlangıcı değil. Bu, ilişkilerin daha da kötüye gitmesi için bir duraklamadır." ifadelerini kullandı.

New York Times ise iki liderin görüşmesini, "Keskin anlaşmazlıklara rağmen Putin ile Biden iyi ilişki kurmayı arzu ediyor" başlığıyla paylaştı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık dört saatlik görüşmeden sonra, iki lider ayrı ayrı ortaya çıktı ve birbirlerinin hünerlerini anlatan iki yetenekli boksör gibi birbirlerine saygı gösterdiler. Her ikisi de daha iyi bir ilişki arzusunu dile getirdi, ancak kendilerini Soğuk Savaş'tan bu yana ABD-Rusya arasındaki en kötü gerilime sürükleyen adımları durdurmak için hiçbir eylemde bulunmadıklarını açıkladı.

Dünyanın en güçlü düşmanlarından ikisinin farklılıklarını tartışmak için Cenevre Gölü'nün kıyısında düellolara sahiplik eden yerde, iki lider çalışma grupları oluşturmaya karar verdi…"

"BIDEN İÇİN PRATİK BİR GÖRÜŞME"

Associated Press ise, "Biden için pratik bir görüşme, Putin: Sarılma yok yumruk yok" başlığını kullandı. ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin samimi açıklamalarda bulundular ve silah kontrolü ve diplomasi konusunda mütevazı adımlar attılar. Ancak iki lider arasında sorunların büyük ölçüde çıktığı, insan hakları, siber saldırılar, seçim müdahalesi ve daha fazlası üzerinde derin farklılıklar bulunuyor.

"ZİRVE ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Rus haber ajansı TASS, "Putin-Biden zirvesi Rusya-ABD ilişkileri için gündem oluşturuyor" başlığıyla habere yer verdi.

Rusya ve ABD uzmanı kişilerinin görüşlerinin yer aldığı haberde, "Zirve çok önemliydi, Rusya-ABD ilişkilerinde önemli ilerlemeler sağladı. Birincisi, bu ilişkiler için bir gündem oluşturuldu, yani durum birkaç ay önce Rusya-ABD ilişkilerinin durduğu zamandan tamamen farklı." ifadeleri kullanıldı.

Uzmanlar, "Biz anlaşma yapmak şöyle dursun, diyaloğu da sürdüremedik. Şimdi hem Putin'in hem de Biden'ın yaptığı açıklamalara bakılırsa oldukça geniş bir gündem oluştu. Stratejik istikrar, siber güvenlik, Kuzey Kutbu ve diplomatik konuları kapsıyor" dedi