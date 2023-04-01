Biden, bugün açıklanan şubat ayına ait kişisel tüketim harcamaları verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyonla mücadelelerinin bitmediğini kaydeden Biden, "Enflasyonla mücadelede ilerleme kaydediyoruz. Bugünkü veriler, düşük işsizlik ve istikrarlı büyüme zemininde yıllık enflasyonun yazdan bu yana yaklaşık yüzde 30 düştüğünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları şubatta yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı dönemde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 4,6 artarak önceki aylara kıyasla yavaşlama kaydetti.