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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama - Dünyadan Haberler

        ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama

        Beyaz Saray, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği 'Aksa Tayfunu Operasyonu'nun ardından ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesine dair açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden "Başbakan Netanyahu'ya, İsrail hükümetine ve halkına her türlü uygun desteği sunmaya hazır olduğumuzu açıkça ifade ettim" ifadelerini kullandı.

        Ali Çınar
        acinar@haberturk.com
        Giriş: 07.10.2023 - 18:57 Güncelleme: 07.10.2023 - 19:32
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        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
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        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden-Netanyahu görüşmesine dair açıklama yapıldı.

        "Gazze'den Hamas teröristleri tarafından İsrail'e yönelik bu korkunç saldırıyı kesin bir şekilde kınanmaktadır" denildi.

        ABD Başkanı Biden görüşmeye dair "Başbakan Netanyahu'ya, İsrail hükümetine ve halkına her türlü uygun desteği sunmaya hazır olduğumuzu açıkça ifade ettim. Terör asla meşrulaştırılamaz. İsrail'in kendisini ve halkını savunma hakkı vardır" denildi.

        Biden ayrıca "Yönetimimim, İsrail'in güvenliğine verdiği destek güçlü ve sarsılmazdır. Eşim Jill ve ben bu şiddetten zarar gören tüm ailelere dua ediyoruz. Ekibim ve ben bu durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

        Biden İsrail Başbakanı Netanyahu ile yakın temas halinde kalacağını da ifade etti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #dünya
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