ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden-Netanyahu görüşmesine dair açıklama yapıldı.

"Gazze'den Hamas teröristleri tarafından İsrail'e yönelik bu korkunç saldırıyı kesin bir şekilde kınanmaktadır" denildi.

ABD Başkanı Biden görüşmeye dair "Başbakan Netanyahu'ya, İsrail hükümetine ve halkına her türlü uygun desteği sunmaya hazır olduğumuzu açıkça ifade ettim. Terör asla meşrulaştırılamaz. İsrail'in kendisini ve halkını savunma hakkı vardır" denildi.

Biden ayrıca "Yönetimimim, İsrail'in güvenliğine verdiği destek güçlü ve sarsılmazdır. Eşim Jill ve ben bu şiddetten zarar gören tüm ailelere dua ediyoruz. Ekibim ve ben bu durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

Biden İsrail Başbakanı Netanyahu ile yakın temas halinde kalacağını da ifade etti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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