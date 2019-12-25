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New York Times gazetesi, Amerikan ordusunun başta Afrika ülkeleri olmak üzere bazı bölgelerdeki kuvvetlerini geri çekeceğini iddia etti.
Gazete, ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Batı Afrika bölgesindeki askeri gücünün önemli bölümünü çekmeyi planladığını yazdı.
Haberde Amerikan askerlerinin bazı Afrika ülkelerinden tamamen çekileceği, çekilme kapsamında Nijer'de inşa edilen 110 milyon dolarlık insansız hava aracı üssünün de terk edileceği vurgulandı.
Savunma Bakanı Mark Esper'in talimatı doğrultusunda hazırlanan çekilme planı kapsamında ABD'nin bundan böyle Fransa'ya Mali, Nijer ve Burkina Faso'daki terörle mücadele operasyonlarında destek vermeyeceği belirtiliyor.
IRAK'TAN DA ÇEKİLECEK
ABD'nin plan kapsamında Irak'taki asker sayısını da 5 binden 2 bin 500 civarına çekmeyi planladığı öne sürülüyor.
ABD'nin halen denizaşırı ülkelerde 200 bin civarında askeri bulunuyor.
Washington yönetiminin Çin ve Rusya ile rekabet gücünü artırmak için askerlerini geri çekmeyi planladığı yorumları yapılıyor.
Savunma Bakanı Esper, ABD'nin ulusal savunma strateji belgesinde Washington'un önceliğinin Çin ve Rusya ile rekabet olduğunu hatırlatarak, amaçlarının yurtdışındaki askerleri ülkelerine geri getirip yeniden eğittikten sonra, rekabetin arttığı Hint-Pasifik bölgesine konuşlandırmak olduğunu ifade etmişti.
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