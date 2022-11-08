ARA SEÇİMLER NEDİR?

Ara seçimler ABD Kongresi'nin iki meclisine odaklanıyor: ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi. Meclis üyeleri iki yıllık bir süre için seçiliyorlar bu nedenle de 435 sandalyenin tamamı ara seçimlerde belirleniyor.

Senato'da ies senatörler kademeli olarak 6 yıllık dönemler için seçilirler. Bu nedenle senatörler de ara seçimde 100 sandalyenin üçte biri kapmak için hazır bekliyor olacak.