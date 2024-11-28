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        Haberler Ekonomi Para ABD 3. çeyrekte yüzde 2.8 büyüdü - Para Haberleri

        ABD 3. çeyrekte yüzde 2.8 büyüdü

        ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile tahminlere paralel büyüdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 08:13 Güncelleme: 28.11.2024 - 08:14
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        ABD 3. çeyrekte yüzde 2.8 büyüdü
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        ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,8 arttı.

        Geçen ay yayımlanan öncü verilerde de ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

        Ülke ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,4, ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüme performansı göstermişti.

        ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, federal hükümet harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki yükseliş etkili oldu.

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