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        Haberler Gündem Güncel ABB'den "Sağlığa El Ver" projesi | Son dakika haberleri

        ABB'nin "Sağlığa El Ver" projesi: Hayırsever eczane borçlarını ödedi

        Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) "Sağlığa El Ver" projesi ile 2 bin 540 kişinin eczanelere olan 2 milyon 250 bin liralık borcu, bir hayırsever tarafından ödendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:42 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:42
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        ABB'den "Sağlığa El Ver" projesi
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Ankara Eczacı Odası iş birliğiyle başlatılan "Sağlığa El Ver" projesi üçüncü yılına girdi.

        Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Ahmet Çakan, projeye ilişkin açıklamasında, "209 eczanemizde, 2 bin 540 vatandaşımızın yaklaşık 2 milyon 250 bin lira tutarındaki borcu, belediye ekiplerimizle organize ettiğimiz dağıtım süreçleri sonrasında kapatılmış olacak" bilgisini verdi.

        Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ABB Başkanı Yavaş ise "Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında köprü olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı

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