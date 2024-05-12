AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den Refah'a kara saldırısı düzenleyen İsrail'e tepki

REKLAM advertisement1

Borrell, X hesabından İsrail'in kara saldırısı başlattığı Gazze'nin Refah bölgesi hakkında paylaşım yaptı.

İsrail'in uluslararası hukuka göre sivillerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu aktaran Borrell, "Sivilleri Refah'ın güvenli olmayan bölgelerine gitmeye zorlamak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İsrail'e "Refah'a kara saldırısı yapmama" çağrısını yineleyen Borrell, "Bu zaten vahim olan insani krizi daha da kötüleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, 7 Mayıs sabahı Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.