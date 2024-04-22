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        Haberler Dünya AB ülkeleri, İran'a yönelik yaptırımları genişletecek

        AB ülkeleri, İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a yönelik yaptırımları genişletmekte mutabık kaldı

        Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Rusya'ya insansız hava aracı transferiyle ilgili halihazırda İrana uyguladıkları yaptırımları, füzeleri ve Orta Doğu ile Kızıl Denize transferleri de kapsayacak şekilde genişletme kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 22:09 Güncelleme: 22.04.2024 - 22:09
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        AB ülkeleri, İran'a yönelik yaptırımları genişletecek
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        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin dışişleri ve savunma bakanlarının Lüksemburgdaki toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İranın İsraile saldırısı sonrasında bu ülkeye karşı aldıkları yeni yaptırım kararını duyurdu.

        Borrell, "İrana karşı mevcut dron yaptırımları rejimimizi, füzeleri ve onların Rusyaya transferini kapsayacak şekilde genişletmek için siyasi bir anlaşmaya vardık. Ayrıca, bu çerçevenin coğrafi alanını genişletip, dron ve füzelerin sadece Rusyaya değil, aynı zamanda tüm Orta Doğu ve Kızıl Deniz bölgesine transferine de uygulamaya karar verdik." diye konuştu.

        ABnin İrana karşı kitle imha silahlarının yayılması, insan hakları ihlalleri ve Rusyaya insansız hava araçları tedariki nedeniyle yaptırım programları bulunuyor.

        İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

        İsrail, İranın Şamdaki konsolosluk binasına 1 Nisanda hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

        İran, İsrailin konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail de İranın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

        İran, 13 Nisanda İsraile yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

        İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

        AB, akabinde saldırıları kınamış, bazı AB ülkeleri İran büyükelçilerini dışişleri bakanlığına çağırmıştı.

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