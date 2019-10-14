Lüksemburg'da bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, TSK'nın yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi 'oybirliğiyle' kınarken, üye ülkelere Ankara'ya yapılan silah satışlarını durdurma çağrısında bulundular.

Brüksel'de 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi’ne hazırlık niteliğinde olan toplantının ardından yapılan açıklamada Türkiye’nin askeri operasyonunun, bölgedeki istikrar ve güvenliği zayıflattığı öne sürüldü.

ORTAK KINAMA MESAJI ÇIKMADI

Dışişleri bakanları harekatla ilgili Türkiye'yi kınama konusunda birleşirken, silah ambargosu konusunda genel kabul sağlanamadı. Almanya, Fransa, İspanya ve Avusturya, Türkiye'ye AB genelinde silah ambargosu uygulanması talebinde bulunuyordu, ancak bu yönde ortak bir uzlaşıya varılamadı. 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından bu yana Finlandiya, Norveç, Fransa ve Almanya Türkiye'ye askeri ihracatı askıya almış, İsveç de bu yaptırımın AB çapında uygulanması önerisinde bulunmuştu.

AB üyesi 28 ülke de ortak bir yazılı açıklama yayımlayarak, Türkiye'nin harekata son vermesi çağrısında bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan toplantında da ABD ve Rusya’nın vetosunun ardından Türkiye’ye yönelik ortak kınama mesajı çıkmamıştı.

'DİYALOG SÜRMELİ'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, toplantıdan önce yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin “Ankara ile diyalog devam etmeli” dedi. Türkiye ile diyaloğu sürdürmenin önemli olduğunu belirten Maas, bundan bir sonuç çıkmaması durumunda başka önlemler üzerine düşünülebileceğini ifade etti.

DOĞU AKDENİZ ÖNLEMİ

Bu arada AB dışişleri bakanları toplantıda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını sınırlayıcı önlemler konusunda uzlaştı. Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj çalışmalarını bir kez daha kınayan bakanlar, Kıbrıs ile dayanışma içerisinde oldukları mesajını verirken, Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini hatırlattı.