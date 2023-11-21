AB Rh pozitif kan grubu özellikleri nedir? AB Rh + kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri

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Kanımızda yer alan antijen ve antikorlar üzerinden farklı kan gruplarına ait beslenme sistemleriyle bireyler alması ve tüketiminden kaçınması gereken gıdaları merak etmekte, bu yönde araştırmalar yapmaktadır. AB Rh pozitif kan grubu özellikleri ve AB kan grubu özellikleri nelerdir? AB kan grubuna göre beslenme ve AB pozitif kan grubu beslenme neler içerir? İşte, merak edilen detaylar.

AB Rh Pozitif Kan Grubu Özellikleri

Biyolojik olarak bu kan grubu için karmaşık bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun temel sebebi A ve B kan grubunun özelliklerinin karışımından oluşmasıdır. Diyet ve egzersizlerde de A ve B kan grubunun belirli özellikleri uygulanmaktadır. Sınırlı et tüketimine gitmeleri önerilen bu grup için çok faydalı deniz ürünleri mevcuttur. Bu ürünler ayrıca protein yönünden de oldukça zengindir. Aynı şekilde limon da bu kan grubu için oldukça faydalıdır.

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Kalp ve damar hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, göğüs kanseri, sindirim sistemi hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları ve sinüzit bu grupta sık görülen hastalıkların başında gelmektedir. Ayrıca kan grubu AB olanların ileri yaşta gerçekleşen hafıza kaybından daha fazla etkilendiği ortaya çıkmıştır.

AB Kan Grubu Özellikleri

Zıtlıkların bir arada bulunduğu bir kişiliktir.

Hem A hem de B grubunun özellikleri taşıyabilmektedir.

Kimi zaman çok sosyalken kimi zaman içe kapanık davranışlar sergileyebilir.

Üretken, sanatsal faaliyetleri seven ve sanata düşkün oldukları gözlemlenir.

Gizemli, mantıklı, eleştirici, cesur ve tutumludurlar.

Yardımseverlerdir.

Teslimiyetçi ve maneviyatı oldukça kuvvetli kişilerdir.

Kinci bir yapıya sahip değildirler; kendisi ve çevresiyle barışıktır.

AB Kan Grubuna Göre Beslenme

Faydalı Olan Yiyecekler

Et Ürünleri: Koyun, tavşan ve hindi eti, balık; kırmızı levrek, sardalya, morina bey balığı taze yumurta

Süt Ürünleri: Yoğurt, doğal beyaz peynir, eski kaşar, keçi ve koyun sütü ve peyniri

Yağlar: Zeytinyağı, ceviz yağı ve iç yağı, kuyruk yağı

Karbonhidratlar: Karabuğday ürünleri ve ekmeği, yulaf ürünleri ve ekmeği, pirinç ürünleri ve ekmeği, eski Türk buğdayı ve ürünleri, arpa ürünleri ve ekmeği

Sebzeler: Salatalık, karnabahar, beyaz lahana, patlıcan, kırmızı pancar, semizotu, ıspanak, karalahana, marul, havuç, pazı, brokoli, sarımsak, soğan, kereviz, maydanoz ve her türlü yeşil yapraklı sebze

Bakliyatlar: Yeşil mercimek

Meyveler: İncir, üzüm, kiraz, vişne, erik, greyfurt, limon, mürdüm eriği, karpuz, ananas

Kuru yemişler: Yer fıstığı, ceviz, badem, fındık

Baharatlar: Zencefil, kimyon, zerdeçal, kişniş, çemen otu, kakule, keten tohumu

Çaylar/İçecekler: Kuşburnu, papatya, yeşil çay, kekik, lavanta, ısırgan otu, taze kahve

Diğerleri: Halis bal, pekmez, magnezyum sülfat (İngiliz tuzu)

Yenilebilecek Olanlar

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Et Ürünleri: Ara sıra dana/sığır eti, havyar

Süt Ürünleri: Tek ineğin sütü, ara sıra tereyağı

Bakliyatlar: Kuru fasulye, barbunya

Baharatlar: Kekik, nane, nöbet şekeri

Kuruyemişler: Antep fıstığı

Sebze ve Meyveler: Pırasa, domates, kayısı, dut, kavun muz, mandalina, kestane, nar, nar suyu

Zararlı Olan Yiyecekler

Tavuk eti, deniz hayvanları, mısır ve ürünleri, nohut, çavdar ekmeği, susam ve ürünleri, börülce fasulye, ayçiçeği çekirdekleri, pul biber, kara ve beyaz biber, domates salçası, portakal ve suyu, avokado, enginar, turp, aloe vera, herhangi sıvı veya katı yağ {zeytinyağı ve ceviz yağı hariç} portakal, hindistan cevizi, tahin.

AB Pozitif Kan Grubu Beslenme

Bu grubun şifalı yağı zeytinyağı olarak ön plana çıkmaktadır. Et ve süt ürünlerinden AB grubu uzak durmalıdır deniz ürünlerinden yeterli proteini alabilirler. Limon ve greyfurt tüketimine yönelebilirler. Ancak greyfurt düşük mide asidinden dolayı mide çeperini rahatsız ederek mide ekşimesine sebep olabilir; bu yüzden uzak durulması gerekir.

Sarımsak AB grubu için oldukça faydalıdır; bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunun yanı sıra bitki çayları da bu grup için yararlıdır. Ekinezya çayı bağışıklık sistemini destekler, yeşil çay ise sindirim sistemini çok rahatlatır. Papatya çayı ise sinir sistemimizi yatıştırır. AB kan grubuna sahip bireyler kan grubuna göre beslenerek hem birçok hastalıktan korunur hem de daha kaliteli bir yaşam sürer.

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